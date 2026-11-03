Fomag inicia transición administrativa el 1 de noviembre de 2026 sin renovar contrato

El Gobierno nacional no renueva el contrato con Fiduprevisora para la gestión del Fomag. Inicia transición el 1 de noviembre de 2026 para proteger derechos de maestros.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( Fomag) está listo para ejecutar un cambio estructural significativo en su gestión operativa. Este proceso de transición administrativa y contractual comenzará oficialmente el domingo 1 de noviembre de 2026. La medida responde a una decisión directa del Gobierno nacional de no extender el acuerdo vigente con la fiduciaria.

Fin del contrato con Fiduprevisora S. A.

La determinación fundamental se anunció el pasado 30 de octubre mediante un comunicado oficial del Ministerio de Educación. Esta entidad, actuando como fideicomitente, notificó formalmente que no prorrogaría el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990. Dicho acuerdo contractual había sido mantenido con Fiduprevisora S. A. durante más de tres décadas desde 1990.

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El plazo estipulado para dicha fiduciaria venció el 31 de octubre de 2026, marcando el final de una etapa histórica en la administración del fondo. La nueva configuración operativa tendrá una duración inicial de un año completo. Las autoridades han dejado claro que existe la posibilidad de prorrogar este período inicial por otro año adicional si fuera necesario.

Coordinación ministerial para garantizar servicios

Durante todo el periodo de transición, el Gobierno nacional asumirá un rol central de coordinación. Esta gestión será llevada a cabo en conjunto por los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda. El objetivo principal es ejecutar acciones administrativas, financieras, contractuales y operativas de manera coordinada.

Se busca garantizar los derechos fundamentales de más de 800.000 afiliados al Fondo. Esta población incluye tanto a maestros en ejercicio como a sus familias y beneficiarios directos. La administración compartida busca asegurar la continuidad operativa sin interrupciones en los servicios esenciales.

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Contexto técnico y responsabilidades oficiales

La decisión no fue tomada de manera arbitraria, sino tras un exhaustivo proceso de revisión técnica. Se consideraron diagnósticos detallados de naturaleza jurídica, financiera y operativa. Además, se incluyeron informes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Los hallazgos de los organismos de control y las observaciones presentadas por los docentes también fueron factores determinantes. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que el cambio responde a la necesidad urgente de revisar las condiciones en las que funciona el Fondo. Según sus declaraciones, no es posible prolongar las condiciones que han contribuido a la crisis actual ni normalizar sus consecuencias negativas.

Compromiso con la salud y el bienestar docente

La ministra también afirmó que el Fomag no es simplemente un instrumento administrativo o financiero. Lo considera el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella asume la responsabilidad directa de conducir esta transición. También se compromete a corregir las fallas documentadas y a rendir cuentas periódicas sobre los avances y asuntos pendientes.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló que los maestros no deben asumir las consecuencias de las fallas administrativas previas. Considera que la salud y las prestaciones sociales son derechos que el Estado debe proteger con firmeza. Su objetivo es que esta transición ponga a los afiliados en el centro de la atención y asegure que sus derechos no se vean afectados de ninguna manera.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, también se refirió a la administración de los recursos destinados al sistema de salud del magisterio. Enfatizó que los recursos deben administrarse con total transparencia, trazabilidad y control. El fin último es que estos fondos se traduzcan en una atención efectiva y de calidad para los maestros y sus familias en todo el territorio nacional.

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Continuidad operativa bajo Fiduprevisora

Uno de los principales interrogantes tras el anuncio oficial tiene que ver con la continuidad de la atención médica para los docentes y sus beneficiarios directos. Frente a esta preocupación, el Fomag aclaró que el cambio contractual no implica la suspensión de los servicios ni de los trámites prestacionales. Es fundamental entender que la operación seguirá su curso normal durante esta etapa.

Durante el periodo de transición establecido, Fiduprevisora continuará a cargo de la administración del Fondo. La entidad fiduciaria deberá ejecutar las actividades necesarias para mantener la operación según las condiciones vigentes. La entidad se acogió a la decisión del Consejo Directivo del Fomag y, por medio de la Vicepresidencia del Fondo, pondrá en marcha el plan de acción establecido para esta etapa crítica.

Entre las responsabilidades inmediatas de Fiduprevisora estarán garantizar la continuidad de la administración. También deberán asegurar la trazabilidad completa de los procesos financieros, contractuales y operativos. Mantendrán la coordinación estrecha con todas las instituciones involucradas en la cadena de prestación de servicios.

Vigilancia y control del proceso de cambio

En paralelo a la gestión administrativa, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades. Este documento es crucial para asegurar el funcionamiento correcto del Fondo durante este periodo de cambio. Asimismo, se pidió a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) realizar un seguimiento y vigilancia estricta sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

El propósito de esta vigilancia es verificar que se mantenga la atención plena a los maestros y sus familias. La ministra de Educación precisó que la decisión de no renovar el contrato tampoco significa desconocer los derechos adquiridos por los docentes. Esta situación tampoco puede convertirse en una razón para que los prestadores suspendan los servicios médicos.

Tampoco debe haber una interrupción en el pago de las prestaciones económicas a los afiliados. Se garantiza que los derechos reconocidos permanecen vigentes y protegidos durante toda la duración de la transición administrativa. El sistema educativo y de salud del país espera una implementación fluida de estas nuevas medidas para proteger el bienestar de los educadores colombianos.