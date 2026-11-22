Descubre el origen del término FOMO ante su inclusión en el Observatorio de la RAE y los graves efectos que el scroll infinito tiene en la neurobiología adolescente.

El fenómeno conocido como FOMO genera ansiedad al ver a otros disfrutar experiencias en redes sociales. La Real Academia Española (RAE) ha incluido esta sigla en su Observatorio de palabras para dar seguimiento a su uso constante. Este término describe el malestar por sentirse excluido de vivencias interesantes. El origen de la palabra se remonta al año 2004 en la Escuela de Negocios de Harvard.

Origen académico y trayectoria lingüística del término

Patrick J. McGinnis acuñó el concepto en 2004 mientras estudiaba en la Escuela de Negocios de Harvard. Escribió un artículo humorístico para The Harbus, la revista de la escuela, para describir la presión por estar en todos los planes. En ese momento, las redes sociales apenas comenzaban y faltaban tres años para el lanzamiento del primer iPhone. La Real Academia Española (RAE) identificó los primeros usos en textos de la década de 2010. Hoy se utiliza en frases como me da FOMO o estoy sufriendo de FOMO.

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Se han propuesto versiones en español como MAPA, por miedo a perderse algo, pero no han tenido aceptación. La ansiedad por la exclusión social existía antes de la tecnología móvil. Sin embargo, las plataformas digitales han amplificado significativamente esta sensación. La definición actual de la RAE enfatiza la ansiedad que produce sentir que otros viven experiencias emocionantes mientras uno se las pierde. El término se considera parte del vocabulario contemporáneo en español.

Estudios científicos sobre autonomía y uso de redes

El primer estudio que intentó medir este fenómeno lo publicó en 2013 el equipo liderado por el psicólogo Andrew Przybylski. En ese entonces, Przybylski era investigador de la Universidad de Essex en Reino Unido. Los investigadores encontraron que las personas con menor autonomía presentaban más FOMO. Quienes se sentían menos capaces y conectados tenían mayores niveles de ansiedad digital.

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Los resultados mostraron una correlación directa entre el uso excesivo de redes y el estado emocional. Quienes sufrían de FOMO revisaban mensajes mientras conducían o entraban a sus redes durante las clases. El estudio relacionó este comportamiento con un peor estado de ánimo general. La satisfacción con la vida disminuía proporcionalmente a la exposición digital constante.

Przybylski explicó que la tecnología móvil eliminó las barreras de acceso a la vida ajena. Ya no es necesario sentarse frente a un computador para iniciar sesión. El acceso permanente desde el celular facilita la inmersión en la rutina de otros. Esta disponibilidad constante es un factor clave en la intensificación del miedo a perderse algo.

Impacto neurológico en adolescentes según Celso Arango

El académico de número de Psicología Médica de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), Celso Arango, ha analizado profundamente los efectos del scroll. Según el estudio ESTUDES 2025, los adolescentes de 14 a 18 años pasan 5,1 horas diarias en internet entre semana. Durante el fin de semana, esta cifra aumenta a 6,7 horas de conexión continua.

Arango explica que hacer scroll down en plataformas como TikTok o Instagram altera la neurobiología adolescente. Sus cerebros aún están en pleno desarrollo y son altamente vulnerables a estos estímulos. Las compañías tecnológicas maximizan el tiempo de exposición para generar dependencia. Este hábito altera el sistema de recompensa cerebral de forma significativa.

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El cerebro libera picos constantes de dopamina buscando contenido divertido o estimulante. Esta liberación química genera una baja tolerancia al aburrimiento. Se acostumbra el cerebro a estímulos rápidos y superficiales. La atención se fragmenta y es más difícil concentrase en tareas que requieren esfuerzo sostenido como estudiar o leer. La concentración profunda se ve comprometida por la inmediatez digital.

Consecuencias emocionales y gestión del bienestar

El consumo de vidas perfectas en redes activa la comparación social constante. Esta dinámica puede desencadenar ansiedad y depresión en los usuarios. Aparece el famoso FOMO cuando la necesidad de seguir bajando genera hipervigilancia. La dependencia del teléfono se vuelve un círculo vicioso de insatisfacción.

Las redes sociales muestran casi siempre lo mejor del día de los demás. Comparar esa imagen editada con un martes cualquiera alimenta la sensación de pérdida. El investigador Celso Arango insistía en aprender a controlar el uso del celular. Disfrutar las redes con moderación es esencial para el bienestar emocional.

Vale la pena recordar que una historia de Instagram muestra apenas un pedazo del plan. Casi siempre se presenta la mejor parte de la experiencia ajena. Reconocer esta realidad ayuda a mitigar la ansiedad por exclusión. El equilibrio digital es clave para mantener una salud mental óptima en la era de la conectividad.