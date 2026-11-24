Conoce el fondo GXTESCOL que democratiza la inversión en títulos de Tesorería en la Bolsa de Valores de Colombia. Análisis detallado de rentabilidad, riesgos y cómo acceder.

El Ministerio de Hacienda de Colombia reveló el lunes 23 de noviembre que los ciudadanos pueden acceder al mercado de deuda pública nacional con una inversión mínima cercana a $60.000. Este recurso se logra a través del fondo bursátil Global X TES Colombia, conocido por su símbolo GXTESCOL, disponible para compra desde dispositivos móviles en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El objetivo es facilitar a los pequeños ahorradores la participación en los instrumentos que el Estado utiliza para financiar sus gastos.

Desde su lanzamiento en marzo de 2024, este fondo ha acumulado una capitalización de mercado de $66.000 millones y ha atraído a más de 1.500 inversionistas minoristas. Según las cifras oficiales, el instrumento ha registrado una rentabilidad acumulada del 18,8% en este periodo. No obstante, la cartera destaca que este rendimiento histórico no garantiza resultados futuros idénticos para quienes ingresen al mercado actualmente.

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Acceso Democrático a la Deuda Pública

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que la iniciativa busca eliminar las barreras tradicionales que impiden a la ciudadanía invertir en deuda soberana. El funcionario afirmó que participar en el mercado de deuda pública de la Nación está al alcance de todos y que el fondo ofrece una alternativa segura y rentable para los pequeños ahorradores. La estrategia pretende integrar a la población general en el ecosistema de capitales nacionales.

Mecánica del Fondo Global X TES

Global X TES Colombia funciona como un ETF, lo que significa que consolida diversos títulos de deuda pública en un único portafolio diversificado. En lugar de adquirir bonos individuales, los inversores compran participaciones del fondo. Este mecanismo permite adquirir una fracción de la canasta de títulos de deuda pública colombiana mediante una sola operación. El inversor no requiere disponer de grandes sumas de dinero para obtener exposición a los Títulos de Tesorería (TES).

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Requisitos y Costos de Inversión

Para participar en esta oportunidad, los interesados deben abrir una cuenta en una comisionista de bolsa o una plataforma de inversión autorizada. La entidad debe estar vigilada por la Superintendencia Financiera y permitir la negociación en la Bolsa de Valores de Colombia. El monto inicial anunciado por el Ministerio de Hacienda es de $60.000, aunque el precio real de la participación fluctúa según el mercado. Adicionalmente, existe una comisión de administración cercana al 0,30% anual sobre los recursos.

Riesgos y Fluidez del Mercado

Aunque no existen períodos mínimos de permanencia ni restricciones para vender las participaciones en la BVC, el valor de la inversión puede variar. Las participaciones del fondo pueden subir o bajar dependiendo de las condiciones del mercado, especialmente ante cambios en las tasas de interés. Si los inversionistas exigen mayores tasas, el valor de los bonos en circulación puede disminuir, generando pérdidas potenciales. La venta depende de la existencia de compradores y del precio de cierre de la operación en el mercado secundario.