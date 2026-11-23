El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, revela la estrategia para asistir a damnificados en Pereira, enfrentando presiones por compra de predios y costos de demolición tras el sismo.

Ante la creciente tensión social en Pereira por los efectos del terremoto, el gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, ha emitido un pronunciamiento claro para despejar las dudas de la comunidad. Henao señaló que las decisiones sobre la reconstrucción deben respetar estrictamente la voluntad de los propietarios afectados. Para facilitar este proceso, la entidad anunció la implementación de ferias de vivienda con diversas constructoras, creando un espacio de competencia para que las familias puedan elegir dónde residir.

Estrategia de ferias de vivienda y comparativa

La iniciativa propuesta por el Fondo Milagro busca establecer un mecanismo transparente donde los hogares puedan comparar distintos proyectos inmobiliarios disponibles en el mercado. El objetivo principal es permitir que las familias encuentren opciones que se ajusten a sus necesidades específicas mediante la oferta directa de diferentes desarrolladoras. Se espera que esta dinámica de competencia entre constructoras permita a los damnificados acceder a mejores precios, acabados de calidad y tiempos de entrega más reducidos en sus nuevos inmuebles.

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Conflictos en La Lorena 3 y ofertas de VIS

Los cuestionamientos se centraron inicialmente en el conjunto residencial La Lorena 3, ubicado en el oriente de Pereira y conformado por 16 torres. Hasta el momento, la Alcaldía de Pereira ha procedido a la demolición de 13 torres, dejando tres pendientes. Juan Loaiza, propietario en ese conjunto, denunció haber recibido llamadas de dos contratistas de la administración municipal. Estos le ofrecieron acceso a una Vivienda de Interés Social (VIS) en Condina o Dosquebradas, a cambio de renunciar a sus derechos de propiedad sobre el predio afectado.

Valoración del predio y resistencia vecinal

La propuesta ha generado profunda preocupación entre las 133 familias del conjunto, quienes no desean abandonar su ubicación privilegiada. Loaiza afirmó que los residentes contrataron una valoración independiente que estimó el predio en más de 16.000 millones de pesos. Este avalúo explica que los propietarios rechacen ceder sus derechos a cambio de una vivienda en otro sector, ya que consideran que el valor del terreno supera ampliamente la oferta recibida. La comunidad insiste en la necesidad de reconstruir en el mismo sitio donde se encontraban anteriormente.

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Incognitas sobre costos de demolición y plazos

La incertidumbre también abarca el futuro de las tres torres restantes en La Lorena 3, así como de otros inmuebles emblemáticos como el centro comercial Fiducentro, sede del teatro municipal Santiago Londoño, y el edificio residencial Colombia. Los copropietarios han recibido resoluciones que establecen plazos entre 10 y 20 días para ejecutar las demoliciones. Esta exigencia ha encendido las alertas por los costos económicos que implica cumplir, una carga que muchas familias no pueden asumir dado que residen temporalmente con familiares o pagando arriendo.

Posición de la Alcaldía y articulacion institucional

Ante las dudas plantadas, la Alcaldía de Pereira confirmó que se han realizado los contactos mencionados, pero aclaró que corresponden a instrucciones del Fondo Milagro. La administración sostuvo que las decisiones sobre los predios se tramitan directamente entre los propietarios y el Gobierno Nacional. El papel de la Alcaldía se limita a la articulación institucional, sin injerencia directa en el procedimiento, dejando las controversias legales y económicas en el ámbito nacional y de los particulares afectados.