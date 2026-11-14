Fondo Milagro bajo escrutinio: salarios altos y lentitud en reconstrucción post-terremoto

El Fondo Milagro enfrenta críticas por costos administrativos elevados y retrasos en la ayuda tras el sismo del 10 de agosto, mientras cambian sus directivos.

El Fondo Milagro se ha convertido en el centro de un intenso debate político y social debido a las discrepancias entre su diseño inicial y la realidad operativa de la gestión de recursos para la reconstrucción. Las decisiones del Gobierno colombiano para realizar cambios estructurales en la entidad han sido aceleradas principalmente por la controversia generada alrededor de los elevados salarios de sus altos directivos y la percepción de lentitud en la ayuda a los afectados.

La renovación en la gerencia, marcada por la salida de Jaime Andrés Uribe y la entrada de Luis Felipe Henao, responde a una ola de cuestionamientos que acompañaron al mecanismo desde su concepción. Estos reclamos se enfocan en la transparencia, la velocidad de ejecución y la calidad de la atención brindada a los damnificados del desastre sísmico ocurrido el 10 de agosto.

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Cronología del lanzamiento y primeras dudas

La entidad fue anunciada oficialmente el 12 de agosto, tan solo dos días después de que se registrara la emergencia, con el propósito declarado de centralizar los recursos para la reconstrucción nacional. Sin embargo, la formalización jurídica no se concretó hasta el 9 de septiembre, momento en el que la entidad comenzó a operar de manera formal ante la sociedad.

La firma del contrato de fiducia con la entidad Fiducoldex se produjo el 5 de octubre, lo que representa un lapso de 56 días desde el inicio de la crisis. Este retraso en la contratación, sumado a la falta de claridad en las condiciones iniciales, sembró la incertidumbre en los sectores afectados que esperaban soluciones inmediatas.

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Costos fiduciarios y estructura de control

Los detalles del contrato revelados el 7 de octubre desencadenaron las primeras alertas sobre la viabilidad y el costo de la administración. Se estableció que Fiducoldex recibiría una comisión mensual de 142 salarios mínimos, un monto equivalente a cerca de $248,6 millones, que debía pagarse incluso durante la etapa de preparación del Fondo antes de iniciar las obras físicas.

La controversia también involucró una estructura de gobierno percibida como desbalanceada. La congresista Kathy Juvinao señaló en sus redes sociales que cinco de los siete votos del Consejo Directivo corresponden a representantes de la Presidencia, mientras que no existen escaños garantizados para los entes territoriales ni para los organismos de control.

Contratación directa y vacíos normativos

El 4 de noviembre, Juvinao denunció públicamente posibles vacíos en los manuales de contratación y operación. La legisladora identificó 21 causales que permitirían la contratación directa, una medida que podría suspender temporalmente verificaciones en el Secop y facilitar modificaciones contractuales sin límites claros definidos.

Además de las reglas de compra pública, se cuestionó la concentración de facultades en la gerencia para seleccionar personal y designar supervisores. La falta de representación directa de las víctimas en la estructura de dirección también fue señalada como un defecto de legitimidad en la toma de decisiones.

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Rendición de cuentas y cifras de ejecución

Jaime Andrés Uribe, en su gestión previa, respondió a las acusaciones afirmando desconocer los señalamientos específicos, aunque prometió que las inquietudes serían atendidas por los canales oficiales. Sin embargo, su desempeño fue criticado por ausencias en el Congreso; faltó a citaciones programadas para el 22 de septiembre y el 11 de noviembre, esta última vez justificándose por acompañar al presidente en Roldanillo.

Frente a la exigencia de la Comisión Accidental Bicameral, Uribe reportó procesos contractuales por un valor total de $7.440 millones. Esta cifra representa apenas cerca del 1,2 % de los $624.656 millones disponibles para el programa de intervenciones urgentes y prioritarias destinadas a la reconstrucción.

Estado actual de los proyectos

Los recursos comprometidos hasta esa fecha correspondían exclusivamente a demoliciones y sus interventorías en las ciudades de Pereira y Cali. Mientras tanto, otras solicitudes de demolición continuaban en fase de validación y los programas de rehabilitación de viviendas se encontraban en etapas iniciales de priorización y estructuración.

La promesa hecha el 15 de octubre de instalar un tablero interactivo para el seguimiento ciudadano de las obras en tiempo real no se materializó un mes después. La brecha entre los anuncios gubernamentales y la ejecución en el terreno ha mantenido a las comunidades afectadas en un estado de expectativa y desconfianza hacia la entidad.