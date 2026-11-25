Luis Felipe Henao acusa a actores políticos de usar 3.000 millones de pesos para desprestigiar la reconstrucción del terremoto del 10 de agosto durante el periodo preelectoral.

El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, reveló durante el Congreso Nacional de la Infraestructura una campaña sistemática de desprestigio en redes sociales dirigida contra el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Según la denuncia presentada ante la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), esta operación digital contaría con la participación de más de 3.000 cuentas y movilizaría recursos publicitarios entre $2.000 millones y $3.000 millones con el objetivo de generar rechazo.

Denuncia de Campaña de Odio Digital Masiva

Luis Felipe Henao advirtió sobre la circulación de mensajes negativos que, basándose en sus registros internos, estarían promoviendo activamente la indignación entre las comunidades damnificadas. El directivo detalló que el 77% de los mensajes identificados en estas plataformas son de naturaleza negativa, lo que sugiere una estrategia coordinada para desacreditar la gestión del Fondo. Esta cifra representa una porción significativa de la interacción total observada en los canales digitales mencionados.

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El gerente cuestionó públicamente que la reconstrucción de las áreas devastadas se haya convertido en un instrumento de confrontación política, un fenómeno que observó con especial preocupación durante el actual periodo preelectoral. Henao enfatizó que la indignación puede ser un motor positivo para impulsar decisiones rápidas de los funcionarios, pero advirtió que no debe transformarse en una campaña de odio diseñada para obtener beneficios personales de actores externos al proceso humanitario.

Reacción del Gerente sobre Vigilancia y Control

El titular aclaró explícitamente que sus cuestionamientos no implican oposición a la vigilancia del proceso de reconstrucción, sino que rechazan el uso de los controles como bandera política. Luis Felipe Henao sostuvo que los mecanismos de fiscalización son necesarios e incluso deseables, siempre que no se utilicen como excusa para ralentizar la entrega de ayuda a las familias afectadas por el desastre natural.

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También explicó que el Fondo Milagro no es una iniciativa aislada de una sola entidad, sino una articulación compleja que involucra al sector privado, a los gobernadores, a los alcaldes y al Gobierno Nacional. Esta estructura multisectorial requiere colaboración efectiva, que, según el gerente, se ve comprometida cuando las críticas nacen de intereses partisanos en lugar de la búsqueda genuina de eficiencia administrativa.

Impacto Político y Consecuencias para las Víctimas

Henao alertó que las críticas motivadas por intereses políticos terminan afectando directamente a las comunidades que aún esperan soluciones concretas para recuperar sus viviendas. El directivo insistió en que la discusión sobre el manejo del proceso no debe perder de vista el objetivo final: ayudar a las víctimas, ya que la confrontación política puede retrasar significativamente las soluciones que las familias necesitan urgentemente.

"El ataque por política, por el proceso preelectoral, no está atacando a Luis Felipe Henao, no está atacando al presidente de la República", manifestó el gerente. Aclaró que el blanco real del ataque son las víctimas del terremoto, ya que la politización del tema hace que el proceso de reconstrucción sea más lento y burocrático, perjudicando a los más vulnerables en lugar de acelerar su recuperación ante el desastre del 10 de agosto."