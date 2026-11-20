El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alerta sobre la falta de transparencia en la ejecución efectiva del Fondo Milagro con $624.656 millones destinados a damnificados.

El destino de los 624.656 millones de pesos comprometidos por el Gobierno colombiano para atender a las víctimas del terremoto continúa generando incertidumbre pública tres meses después del desastre. Aunque estos recursos fueron registrados formalmente en el presupuesto nacional y asignados al Fondo Milagro, carece de información pública detallada que permita establecer con precisión cuánto dinero se ha traducido efectivamente en pagos, obras o subsidios para las familias damnificadas.

Déficit de trazabilidad en el patrimonio autónomo

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana emitió una alerta crítica cuestionando la trazabilidad de los recursos administrados mediante este patrimonio autónomo. La entidad académica señala que la existencia de un registro presupuestal de una transferencia no garantiza que el dinero haya salido físicamente de la caja del Tesoro Nacional ni que haya llegado a sus destinatarios finales. Esta distinción es fundamental para comprender la brecha entre el compromiso financiero y la ejecución real del gasto público.

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Con información pública disponible al 5 de noviembre, el Observatorio Fiscal no encontró ningún registro que permitiera establecer cuánto de esos recursos había llegado efectivamente a los territorios afectados. El problema reside en que tener recursos comprometidos no equivale a haberlos desembolsado, y mucho menos significa que una familia haya recibido un subsidio de arrendamiento, que una vivienda esté en proceso de reconstrucción o que un negocio afectado haya obtenido la financiación necesaria para reactivarse.

Origen financiero y estructura operativa del fondo

Los 624.656 millones corresponden a recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación el 17 de septiembre, provenientes de un crédito contingente por 200 millones de dólares contratado con el Banco Mundial en 2025 para atender eventuales desastres. El Fondo Milagro fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026, casi un mes después del terremoto del 10 de agosto, estableciendo un marco legal reciente para la gestión de crisis.

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Para administrar esta bolsa de emergencia, el Ministerio de Hacienda contrató a Fiducoldex mediante un contrato de fiducia mercantil. Sin embargo, la dinámica del dinero no refleja una transferencia física completa a dicha entidad; los fondos continúan residenciados en la Cuenta Única Nacional, administrada por el Tesoro, hasta el momento exacto en que se autoriza un pago específico. Esta configuración operativa complica la visibilidad inmediata del flujo de caja real.

Cronología de implementación y primeras asignaciones

La cronología oficial evidencia los tiempos de puesta en marcha del mecanismo con retrasos significativos. El contrato de fiducia se firmó a comienzos de octubre, el Gobierno anunció el inicio de operaciones el día 7 y el Consejo Directivo tuvo su primera reunión el 15 de octubre, circunstancia en la cual todavía no estaban aprobados los manuales operativos y de contratación. Esta falta de estructura normativa inicial podría impactar la eficiencia de la gestión temprana.

Los registros del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) muestran que desde el 7 de octubre el Ministerio de Hacienda había registrado un compromiso de 624.656 millones a favor de Fiducoldex. No obstante, este movimiento administrativo no demuestra que la totalidad de los recursos se haya convertido en contratos firmados o desembolsos concretos, manteniendo la duda sobre la liquidez real disponible para los beneficiarios.

Asignaciones iniciales y riesgos estructurales del gasto

Posteriormente, el 23 de octubre, se anunciaron asignaciones parciales específicas: 332.102 millones para vivienda, 50.000 millones para demoliciones y 4.600 millones para recuperar negocios. Sin embargo, estas cifras de asignación anunciada no despejan por sí solas la pregunta sobre la ejecución efectiva, ya que la discusión central radica en qué contratos se han celebrado, qué pagos se han realizado y qué resultados verificables existen en los municipios.

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La Javeriana advierte que recurrir a patrimonios autónomos puede generar una ruptura en la trazabilidad del gasto si no existen obligaciones suficientemente detalladas y oportunas de publicación sobre contratos, pagos y beneficiarios finales. Esta advertencia trasciende el caso específico del Fondo Milagro y plantea un problema estructural más amplio en las finanzas públicas nacionales, señalando la creciente rigidez del Presupuesto General de la Nación.

Según las estimaciones del Observatorio Fiscal, el gasto flexible del presupuesto, es decir, el que puede reasignarse durante una vigencia, pasó de representar el 12,9% del total en 2023 al 9,5% en 2025. Este margen de maniobra se reduce drásticamente porque buena parte del presupuesto ya está comprometida en obligaciones fijas como transferencias del Sistema General de Participaciones, pensiones, salud, nómina pública, servicio de la deuda y vigencias futuras.

A esta presión fiscal se sumaron 32 billones en rentas de destinación específica durante 2025, lo que limita aún más la capacidad de respuesta financiera del Estado ante emergencias futuras. La expansión de mecanismos extrapresupuestales para administrar recursos, como el caso analizado, evidencia una tensión creciente entre la necesidad de agilidad en la respuesta a desastres y la exigencia de transparencia y control fiscal en el manejo de dineros públicos.