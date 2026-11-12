Fondo Milagro gasta $7.440 millones y paga nómina de $1.000 millones mensuales

El gerente Jaime Andrés Uribe revela que el Fondo Milagro invirtió $7.440 millones en demoliciones y gasta más de $1.000 millones mensuales en personal y comisiones fiduciarias.

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, presentó cifras detalladas ante la Comisión Accidental Bicameral del Senado sobre la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto en el Valle del Cauca. Según el documento oficial, la entidad ha adelantado procesos contractuales por un valor de $7.440 millones en el ámbito de las demoliciones y sus interventorías. Esta inversión representa aproximadamente el 1,2 % de los $624.656 millones que tiene disponibles en su presupuesto total.

Origen de los fondos y gasto en demoliciones

El Consejo Directivo del Fondo aprobó un Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias con un presupuesto máximo de $624.656 millones, recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación financiados mediante un préstamo del Banco Mundial. Uribe precisó que hasta la fecha el Fondo no ha recibido recursos de ninguna otra fuente, excluyendo donaciones, cooperación internacional o aportes de entidades territoriales.

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De los $7.440 millones contratados, $4.624 millones corresponden a demoliciones en Pereira y $2.815 millones en Cali. Todos los contratos se adjudicaron por contratación directa por urgencia y tienen plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. A esto se suma una consultoría integral adjudicada a Cortes y Mora Ingenieros Asociados S.A. por el 10 % del valor de los contratos adjudicados.

Nómina, comisiones y estructura salarial

La operación del Fondo supera los $1.000 millones mensuales sumando la nómina y la comisión de la fiduciaria. El contrato de fiducia con Fiducoldex, firmado el 5 de octubre, estipula una comisión fija mensual de 142 salarios mínimos, equivalente a unos $248,6 millones, pagada con rendimientos financieros o con la plata del Fondo.

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El gerente, Jaime Andrés Uribe, devenga $39'441.454 al mes, mientras que cinco cargos directivos ganan $36 millones. La estructura incluye 20 personas que ganan $30 millones o más al mes, sumando un total de $765,6 millones mensuales en salarios base en Pereira.

Críticas de la oposición y reacción senatorial

El senador Duvalier Sánchez cuestionó la estructura con duras palabras, afirmando que aprovechar la tragedia para armar un ministerio y establecer salarios de 40 millones es obra de miserables. Criticó que la supuesta austeridad en la gestión de recursos para el desastre es una falacia frente al gasto elevado en personal administrativo.