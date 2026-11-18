Un año después del sismo, familias en Chocó, Valle y Risaralda enfrentan crisis educativa y habitacional. Fundación PLAN detalla la ayuda humanitaria y las necesidades pendientes.

Han transcurrido exactamente 100 días desde que el terremoto devastó múltiples municipios en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Aunque el fenómeno sísmico ocurrió hace más de tres meses, la emergencia humanitaria para las comunidades afectadas está lejos de concluir. Miles de familias continúan enfrentando la pérdida de viviendas, bienes personales y la interrupción de sus actividades académicas básicas.

La realidad cotidiana ha cambiado drásticamente para la población civil, especialmente para la niñez y la adolescencia. Muchos estudiantes han visto sus espacios de aprendizaje dañados o destruidos, obligándolos a reconvertir sus hogares en aulas temporales. Esta situación genera una crisis educativa prolongada que requiere atención inmediata y sostenida por parte de las autoridades y la sociedad civil.

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Testimonios de afectación educativa y familiar

Lyam, un adolescente residente en Chocó, representa la experiencia de miles de jóvenes que interrumpieron su formación escolar. La institución educativa que frecuentaba sufrió daños estructurales que obligaron a suspender las clases presenciales durante aproximadamente un mes. Para Lyam, la escuela representa uno de sus entornos favoritos, un lugar donde proyecta su futuro académico aspirando a convertirse en docente o ingeniero.

La clausura de las aulas físicas forzó a Lyam a continuar sus actividades académicas desde su residencia. Relata que este periodo fue particularmente difícil porque se sentía estancado, sin realizar actividades productivas ni recibir instrucción directa. La organización envió guías educativas como solución alternativa, pero el adolescente reconoce que el aprendizaje a distancia no sustituyó completamente la experiencia del aula.

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Lyam comparte que muchas personas en su comunidad enfrentaron pérdidas totales de sus pertenencias y viviendas. Su testimonio subraya que, aunque la vida se salvó, el patrimonio material desapareció prácticamente en su totalidad. Insiste en que la ayuda humanitaria debe continuar vigentes para aquellos que aún lidian con las secuelas psicológicas y materiales del desastre.

Posiciones de Fundación PLAN y acciones de reconstrucción

Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de Fundación PLAN, ha emitido declaraciones claras sobre la situación. Advierte que la emergencia no ha terminado para las familias en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Según su análisis, la resiliencia de los niños no debe significar que deban enfrentar la crisis solos sin apoyo institucional.

La organización trabaja junto a las comunidades locales, identificadas como los actores que mejor conocen sus propias necesidades. El objetivo prioritario es garantizar que niñas y niños retornen a espacios de aprendizaje seguros y protegidos. Se presta especial atención a la protección de niñas y adolescentes, quienes enfrentan riesgos adicionales durante emergencias humanitarias.

Fundación PLAN ha estructurado proyectos específicos en Quibdó junto con Riaño Producciones y la Fundación GoodKidz. Este consorcio se enfoca en la reconstrucción de viviendas bajo el lema de la organización comunitaria. La estrategia busca que la recuperación no se detenga en las fases iniciales de socorro.

Métricas de ayuda humanitaria y distribución de recursos

La entidad reportó resultados concretos en asistencia humanitaria y recuperación de infraestructura. Se instalaron seis aulas temporales en ciudades clave como Buenaventura, Cali, Dosquebradas, Pereira y Quibdó. La meta operativa es ampliar esta cobertura a 25 aulas durante el mes de noviembre.

La distribución geográfica de estas aulas temporales está planificada para llegar a 12 en Chocó, siete en Valle del Cauca y seis en Risaralda. Estas inversiones buscan mitigar el retraso educativo acumulado durante los meses de suspensión de clases. La infraestructura temporal sirve como puente hacia la reconstrucción permanente.

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Además de la infraestructura, se entregaron 43,26 toneladas de alimentos a los municipios afectados. La asistencia también incluyó 447 kits escolares, 332 kits de higiene familiar y 171 kits de agua segura. Estos recursos buscan atender necesidades básicas de supervivencia e higiene en un contexto de vulnerabilidad.

Salud mental, protección y próximos pasos

En el ámbito de la salud emocional y protección, la organización habilitó 29 espacios seguros. En estas instalaciones, 1.792 personas entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres reciben acompañamiento psicosocial. La atención busca procesar el trauma causado por la pérdida de bienes y el desplazamiento.

Se gestionaron 92 casos específicos de intervención directa. La distribución regional incluye 43 casos en Chocó, 23 en Valle del Cauca y 26 en Risaralda. Esta atención personalizada permite abordar las vulnerabilidades individuales dentro del contexto colectivo del desastre.

Las acciones humanitarias también alcanzaron seis alojamientos transitorios en Cali, Dosquebradas y Pereira. Un total de 1.238 personas han recibido asistencia en especie en estos puntos de distribución. La ayuda en especie complementa los esfuerzos de alimentación y vestido.

Fundación PLAN solicita la colaboración de la ciudadanía para sostener estas labores mediante donaciones. El objetivo es asegurar que más niños recuperen sus espacios educativos y que las familias mantengan el acceso a alimentos y agua segura. Las contribuciones pueden realizarse a través del portal quieroayudar.plan.org.co/emergencia-colombia para extender el impacto positivo en las regiones devastadas.