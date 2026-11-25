El Fondo Milagro detalla su presupuesto de $15,3 billones y la estrategia de reconstrucción con $40 a $50 billones requeridos. Conoce los detalles.

El Fondo Milagro, bajo la dirección de Luis Felipe Henao, ha presentado una hoja de ruta detallada para la reconstrucción de las zonas devastadas, la cual requiere una inversión estimada entre $40 y $50 billones de pesos. Actualmente, el fondo cuenta con $15,3 billones disponibles, una cifra que se verá reforzada con una adición presupuestal de $2,7 billones aprobada por el Congreso y cerca de $700.000 millones provenientes del Ministerio de Vivienda a través de Fonvivienda.

Asignación presupuestal y fuentes de financiación

Durante el Congreso Nacional de la Infraestructura organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Luis Felipe Henao explicó que el 77% del presupuesto del Fondo se destinará a vivienda, salud, educación e infraestructura. El restante 23% se enfocará en fortalecer el aparato productivo a través de las cámaras de comercio, garantizando así un impacto equilibrado en el tejido social y económico de las regiones afectadas.

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Además de los recursos gubernamentales, se incorporarán fondos de cajas de compensación familiar de ciudades como Barranquilla y Medellín para subsidiar cierres financieros de proyectos. También se aprovecharán las regalías, los recursos propios de gobernaciones y alcaldías, el mecanismo de Obras por Impuestos y posibles recursos vía aseguradoras, con quienes se mantienen mesas de trabajo para agilizar respuestas a familias damnificadas.

Gestión administrativa y transparencia operativa

En materia de estructura interna, la nómina del Fondo Milagro se limitará a un máximo de 50 personas, reduciéndose drásticamente desde las 250 proyectadas inicialmente, con escalas salariales de la mitad de lo anunciado. Luis Felipe Henao afirmó que no administrará directamente las donaciones privadas ni ejecutará las obras, sino que coordinará intervenciones y resolverá obstáculos bajo el liderazgo de la Fundación Santo Domingo.

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La contratación pública se realizará mediante el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), donde se revisarán cerca de $1,5 billones en obras sobredimensionadas para ajustar su alcance. Se publicará una carta con principios de transparencia y se aprovechará la capacidad técnica de entidades como el Ministerio de Transporte, Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para evitar duplicidades.

Impacto en vivienda y proyectos en ejecución

El sector privado ejecutará directamente donaciones estimadas en $2 billones, destacando el aporte de Grupo Argos para construir 500 viviendas. En Chocó ya se identificaron más de 50 obras, incluyendo un centro cultural en Quibdó y dos malecones turísticos. El Fondo prepara tres ferias de vivienda para facilitar el acceso, comenzando en Cali con un presupuesto destrabado de $50.000 millones por el Ministerio de Hacienda.

Las familias afectadas podrán elegir su vivienda con plazos de entrega entre tres y 18 meses. En diciembre, se realizarán jornadas similares en Manizales y Pereira, ofreciendo vivienda nueva y usada para soluciones inmediatas antes del cierre de año, asegurando una reconstrucción eficiente y monitoreada por la comunidad.