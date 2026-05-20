Fondo Nacional del Ahorro ofrece financiamiento para casas en todo el país

El Fondo Nacional del Ahorro, en colaboración con la Secretaría de Agroindustria y la Comisión Nacional de Truchas, ha logrado rematizar casas de la Sociedad Anónima del Estado (SAE) a partir de un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. De este modo, las personas afiliadas al Fondo por cesantías o ahorro voluntario ahora tienen la oportunidad de comprar propiedades desde casas en varias ciudades y regiones del país. La financiación puede facilitar el pago hasta un 90 % del valor comercial del predio y no establece límite de antigüedad del inmueble.

Fondo Nacional del Ahorro remata casas de la SAE con financiación de hasta el 90 %: hay predios desde 38 millones de pesos en todo el país, buscando viviendas de interés prioritario, social y no social.

La financiación por parte del Fondo puede cubrir hasta un 90 % del valor comercial del inmueble, lo que reduce el monto inicial que debe aportar el comprador. Además, el programa no establece límite de antigüedad del predio, por lo que es posible financiar viviendas construidas hace varios años. La información se refiere a casas en diferentes ciudades y regiones del país, como Medellín, Neiva, Huila y Cartagena de Indias





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