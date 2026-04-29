Fondos privados piden al Consejo de Estado complementar la suspensión del decreto de traslado de $25 billones a Colpensiones

Los fondos privados de pensiones en Colombia, representados por Asofondos, han solicitado al Consejo de Estado que complemente la decisión de suspender el decreto que ordena el traslado de $25 billones de pesos a Colpensiones. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, estos recursos deben permanecer en los fondos privados para proteger los derechos de los futuros pensionados y garantizar la inversión en obras civiles y otros proyectos.

Los fondos privados de pensiones en Colombia han instado al Consejo de Estado a complementar la decisión de suspender el decreto que ordena el traslado de $25 billones de pesos de los 120 mil cotizantes a Colpensiones .

Según explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, de estos $25 billones, $20 billones corresponden a 100 mil personas que aún no cumplen los requisitos para pensionarse, mientras que los $5 billones restantes pertenecen a quienes ya cumplen dichos requisitos. Velasco argumentó que estos recursos deben permanecer en los fondos privados, ya que están destinados a generar intereses y fortalecer los ahorros para futuras pensiones.

Desde Asofondos, junto con órganos de control y centros de pensamiento, se ha advertido que esta medida del Gobierno contradice la ley vigente, específicamente la Ley 2381 de 2024, que regula el sistema de pensiones. Velasco enfatizó que los fondos de pensión no buscan retener estos ahorros por intereses financieros, sino para proteger los derechos de los futuros pensionados.

El Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de estos recursos en un plazo muy corto, fue suspendido provisionalmente por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que consideró que podía ir en contra de lo establecido en la ley. Sin embargo, el decreto había establecido que el 50% de los recursos debía trasladarse en un plazo máximo de 20 días y el otro 50% en los 10 días siguientes, lo que generó una respuesta rápida del Consejo de Estado.

La corporación recordó que el presidente puede reglamentar las leyes para hacerlas aplicables, pero no puede cambiar su contenido ni reemplazar decisiones que corresponden al Congreso. Velasco también destacó que más de 120.000 personas se han trasladado de las AFP a Colpensiones, lo que ha generado preocupación en el sector privado. Los fondos privados argumentan que el dinero ahorrado debe permanecer en sus administraciones hasta que los cotizantes cumplan los requisitos para pensionarse y consolidar su derecho a la pensión.

La preocupación principal es que el traslado de estos recursos pueda afectar la capacidad de los fondos privados para invertir en obras civiles y otros proyectos, lo que podría tener consecuencias negativas para la economía del país. Además, se teme que la falta de estos recursos en los fondos privados pueda afectar la capacidad de los futuros pensionados para recibir sus beneficios.

En este contexto, el sector privado sigue presionando para que se mantengan las reglas establecidas en la ley y se eviten cambios que puedan perjudicar a los cotizantes





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