Fontur bajo investigación fiscal por contratos millonarios y anomalías en contratación

El Ministerio de Comercio denuncia 148 convenios de Fontur por más de 125.000 millones de pesos ante la Fiscalía por presuntas irregularidades antes de la Ley de Garantías.

La Fiscalía General de la Nación iniciará una investigación formal sobre 148 convenios de la Administración del Fondo Nacional de Turismo ( Fontur) valorados en más de 125.000 millones de pesos. Esta acción legal se derivó de una denuncia presentada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que señala presuntas anomalías procedimentales y posibles falsedades en la documentación vinculada a estos contratos.

Anomalías en contratos previos a la Ley de Garantías

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acusó a la entidad anterior de firmar masivamente contratos en un lapso extremamente reducido. Las observaciones contractuales se concentran específicamente en los cuatro días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, normativa que impone restricciones estrictas a la contratación pública durante coyunturas electorales.

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Durante el análisis realizado por la cartera ministerial, uno de los factores que generó alertas críticas fue la rapidez extrema en la asignación presupuestal. En un periodo de solo dos días dentro de esas cuatro jornadas, se habrían comprometido montos que sobrepasan los 100.000 millones de pesos, lo que el gobierno actual considera una ejecución financiera anormal y sospechosa.

Denuncias de incumplimiento legal y falsedades documentales

Más allá del volumen de dinero ejecutado en ese corto lapso, la auditoría del Ministerio identificó presuntas anomalías procedimentales en el trámite de los convenios. Aunque la declaración institucional no especificó las empresas contratistas ni los beneficiarios individuales en el momento de la denuncia, el funcionario detalló las falencias encontradas con precisión técnica.

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El titular de la cartera cuestionó los motivos que llevaron a suscribir la totalidad de esos compromisos contractuales de forma apresurada y solicitó claridad sobre el destino final del presupuesto estatal. El ministro declaró haber identificado presuntas irregularidades, incumplimiento de requisitos legales y posibles falsedades en documentos, fechas y firmas en los expedientes revisados.

Impacto estadístico en el turismo y próximas medidas

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, también presentó observaciones adicionales relacionadas con el comportamiento del turismo receptivo y los gastos ejecutados para la promoción internacional durante el periodo de la administración Petro. Los datos expuestos van en contravía de lo expuesto por la administración anterior y los porcentajes de aumento de las visitas internacionales al país reportados anteriormente.

El presupuesto más alto para promoción exterior se asignó en 2025, periodo en el que se redujo la llegada de viajeros del exterior. En 2024 ingresaron al territorio nacional 300.000 visitantes menos en comparación con las cifras registradas en los informes oficiales de la época. En 2026 se contabilizaron cinco meses seguidos con caídas en las métricas mensuales, acumulando un descenso próximo al 4,6 % al cierre de agosto.

Los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación para su debido proceso legal. También se dará traslado a la Contraloría y a la Procuraduría para las investigaciones correspondientes sobre el manejo de recursos públicos. La información presentada por el Ministerio de Comercio expone la firma concentrada de los convenios antes del inicio de las restricciones normativas, dejando en manos de la Fiscalía la verificación formal para establecer si la totalidad o parte de los 148 contratos incurrieron en faltas a la legislación vigente.