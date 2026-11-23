Footbao, app con IA para análisis de jugadores, llega a Europa en enero. Clubes como Santos FC ya usan la plataforma para scouting digital.

La inteligencia artificial está transformando el scouting deportivo con el lanzamiento de Footbao, una plataforma diseñada para identificar joven talento futbolístico en Europa. La aplicación se desplegará oficialmente en enero en Alemania, Austria y Suiza, tras superar una fase de pruebas exitosa en América Latina. Este movimiento marca un hito en la industria del fútbol, donde la tecnología busca democratizar el acceso a los clubes profesionales.

Funcionamiento y alcance de la plataforma digital

Footbao permite a jóvenes jugadores subir videos de partidos o entrenamientos para recibir evaluaciones técnicas, tácticas, físicas y mentales generadas por inteligencia artificial. Los informes resultantes son filtrados y luego sometidos al criterio final de ojeadores humanos, asegurando un proceso híbrido. El director general británico, Nick Rappolt, reveló durante una conferencia en Zúrich que la app cuenta con 182.500 usuarios activos. Solo en Brasil, la plataforma recibe aproximadamente 3.000 videos por semana.

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La estrategia inicial de expansión europea comienza en tres naciones clave: Alemania, Austria y Suiza. El objetivo estratégico es desplegar la aplicación posteriormente en el resto del continente, ampliando su base de usuarios y datos. Esta escalabilidad pretende resolver la dificultad de llamar la atención que enfrentan los talentos invisibles en redes sociales como Instagram o TikTok. La plataforma no sustituye al ojeador tradicional, sino que facilita el contacto inicial entre jugadores y clubes asociados.

Clubes asociados y respaldo institucional

Entre los más de 80 clubes asociados a la plataforma figuran equipos de la talla de Santos FC y Corinthians en Brasil. Estas instituciones de renombre ya utilizan la herramienta para filtrar candidatos antes de enviar ojeadores a terreno. La sede de la empresa está en el cantón suizo de Zug, un hub financiero y tecnológico importante. El respaldo inversor incluye a figuras destacadas del deporte y la banca suiza.

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Los inversores clave incluyen al banquero suizo Boris Collardi y al expresidente del FC Basilea, Bernhard Burgener. Además, cuenta con Murat Yakin, actual director técnico de la selección suiza de fútbol, quien actúa como asesor estratégico. Esta unión de capital y experiencia deportiva legitima el modelo de negocio ante la comunidad futbolística tradicional. La validación de estos inversores sugiere una confianza seria en la eficiencia de la IA para la detección temprana.

Impacto en oportunidades y desarrollo de talento

Murat Yakin destaca que muchos jugadores talentosos intentan su fortuna pero fallan por falta de visibilidad adecuada. La plataforma ofrece una segunda oportunidad a quienes no han logrado concretar su sueño en el ámbito profesional. Los informes detallados de la IA identifican puntos fuertes y debilidades, proporcionando un análisis valioso. Esto es especialmente útil para jóvenes que no cuentan con el asesoramiento de un entrenador o reclutador experto.

La aplicación responde a la necesidad de una herramienta que organice la dispersión de videos en redes sociales. Al centralizar el talento, Footbao permite a los clubes ahorrar tiempo en la etapa inicial de filtrado. El futuro del scouting dependerá de cómo se integren estos datos en la toma de decisiones humanas. La expansión europea en enero marca el inicio de una nueva era en la gestión de talento juvenil.