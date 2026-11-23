Aplicaciones como Footbao y CUJU utilizan inteligencia artificial para analizar talento juvenil. Footbao lanza en Europa en enero 2027 tras éxito en Brasil con 182.500 usuarios y más de 80 clubes.

El sector del fútbol vive una transformación digital sin precedentes gracias a herramientas de inteligencia artificial que buscan descifrar el potencial atlético en zonas remotas. La aplicación Footbao, pionera en este enfoque, está diseñada para identificar a jóvenes talentos globales mediante el análisis de vídeos de partidos o entrenamientos subidos por los propios usuarios. Esta innovación tecnológica pretende eliminar las barreras geográficas que tradicionalmente han dificultado el acceso de jugadores menos afortunados a los grandes centros de formación.

Lanzamiento europeo y expansión de Footbao

La firma con sede en el cantón suizo de Zug ha confirmado que Footbao se lanzará oficialmente en Europa en enero de 2027. El despliegue inicial comenzará en Alemania, Austria y Suiza, después de haber superado exitosamente una fase de pruebas en América Latina. Esta estrategia de lanzamiento escalonado permite a la empresa afinar su algoritmo en mercados con alta densidad futbolística antes de conquistar el continente europeo. El objetivo final es desplegar la tecnología en el resto del continente, consolidando su presencia en el mercado global.

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Los inversores de la compañía incluyen figuras destacadas del ámbito deportivo y financiero, como el banquero suizo Boris Collardi, el expresidente del FC Basilea Bernhard Burgener, y Murat Yakin, actual director técnico de la selección suiza de fútbol. Yakin destacó durante una conferencia que muchas veces los jugadores talentosos lo intentan sin éxito, por lo que esta aplicación ofrece una segunda oportunidad valiosa a quienes carecen de asesoramiento técnico inmediato.

Alcance actual y adopción en Brasil

El director general de Footbao, el británico Nick Rappolt, reveló durante una rueda de prensa en Zúrich que la plataforma ya cuenta con 182.500 usuarios activos. El volumen de contenido es significativo, recibiendo aproximadamente 3.000 vídeos por semana únicamente en Brasil. Esta cifra demuestra la alta demanda de herramientas que faciliten la visibilidad para atletas que luchan por destacar en redes sociales como Instagram o TikTok.

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Entre los más de 80 clubes asociados figuran equipos brasileños de renombre como Santos FC y Corinthians. Rappolt sostiene que, aunque las redes sociales permiten la exhibición de habilidades, la dificultad real radica en llamar la atención adecuada de los ojeadores profesionales. La IA de Footbao genera informes detallados sobre las capacidades técnicas, tácticas, físicas y mentales de los candidatos, los cuales son filtrados antes de llegar al criterio final de los reclutadores humanos.

Competencia y metodología de CUJU

En el mismo mercado opera CUJU, una aplicación lanzada en 2025 que ha registrado cerca de 160.000 descargas. Aunque sus objetivos son similares, su metodología difiere al enfocarse en ejercicios sugeridos a los usuarios en lugar de videos de partidos libres. Sven Müller, director de marketing de CUJU, señaló que los clubes poseen enormes bancos de datos, pero mayormente de jugadores ya scouteados, faltando datos fiables sobre talento en etapas iniciales.

La plataforma transforma simples vídeos grabados con un teléfono en datos de rendimiento fiables. Un ejemplo de su eficacia es el caso de Marcela Geremias, quien, tras realizar ejercicios de control de balón contra un muro sugeridos por la app, fue invitada a torneos juveniles organizados por la firma. Este proceso la llevó a integrarse en la categoría Sub-15 del Corinthians, un referente del fútbol femenino en Sudamérica con seis títulos de la Copa Libertadores.

Impacto en la democratización del deporte

Estas herramientas tecnológicas buscan democratizar el fútbol al identificar talento fuera del radar de los grandes centros de formación tradicionales. La empresa Footbao no pretende sustituir a los ojeadores sobre el terreno, sino facilitar la detección y el contacto inicial entre jugadores y clubes. El nombre de CUJU rinde homenaje a un deporte ancestral chino de pelota de hace dos mil años, considerado un antecedente histórico del fútbol moderno.

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Como indica un proverbio chino atribuido a Lao Tzu, ver el árbol en la semilla es el genio, y esta filosofía guía el esfuerzo por detectar el potencial innato en etapas tempranas. La combinación de inteligencia artificial y alcance global promete redefinir cómo se descubren las futuras estrellas del deporte más popular del mundo, asegurando que el talento no se pierda por falta de oportunidades o visibilidad en entornos locales.