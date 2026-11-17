Análisis detallado de la Ford Territory híbrida en Colombia. Conoce sus versiones, precios desde 139 millones, especificaciones técnicas y la oferta de El Roble Motor.

La movilidad en Medellín exige vehículos capaces de lidiar con pendientes pronunciadas y tráfico denso, una necesidad que aborda la nueva Ford Territory completamente híbrida. Este modelo, que no requiere conexión a una fuente externa de energía, combina un motor de gasolina 1.5L EcoBoost con uno eléctrico para ofrecer 240 caballos de fuerza y 545 Nm de torque, optimizando el consumo y el rendimiento en la geografía antioqueña. Su lanzamiento en Colombia se enfoca en equilibrar la eficiencia energética con la potencia necesaria para el uso diario.

Eficiencia y Potencia en la Terrenaria

El sistema de propulsión de esta camioneta aprovecha la energía recuperada durante las frenadas y desaceleraciones para alimentar su batería, eliminando la necesidad de enchufarla. Esta característica técnica permite que el vehículo ofrezca una respuesta inmediata tanto en entornos urbanos como en carreteras de montaña, adaptándose a los cambios de velocidad constantes. La sinergia entre los dos motores busca garantizar un desempeño superior sin sacrificar la comodidad de los ocupantes durante los desplazamientos cotidianos.

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Versiones y Precios de Referencia

La nueva Ford Territory híbrida se distribuye en Colombia a través de tres niveles de equipamiento distintos: Trend, Titanium y Platinum. Cada variante comparte la misma motorización de alto rendimiento y cuenta con techo panorámico, pero difieren significativamente en materiales y tecnología. La versión Trend presenta un precio de referencia de $139.990.000, mientras que la Titanium se cotiza en $168.990.000 y la gama alta Platinum alcanza los $175.990.000.

Diferenciales de la Gama Platinum

La versión Platinum destaca por incorporar elementos premium de confort y asistencia a la conducción que no están presentes en los niveles inferiores. Entre sus equipamientos exclusivos se incluyen asientos delanteros calefaccionados y ventilados, así como un sistema de sonido de alta fidelidad. Estos detalles refuerzan la propuesta de valor de la marca al posicionarse como una opción sólida para compradores que priorizan la tecnología avanzada y la experiencia de viaje dentro del vehículo.

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Ventas y Satisfacción en 2026

Sebastián Restrepo, gerente de marca de El Roble Motor, resalta que la propuesta va más allá de la economía de combustible. Según sus declaraciones, el diseño y el espacio interior son características fundamentales que atraen a los consumidores. Este enfoque ha sido efectivo, ya que las versiones Trend y Titanium han vendido más de 3.570 unidades en Colombia durante lo corrido del año 2026, consolidándose entre los vehículos híbridos de mayor comercialización.

Red de Servicio y Respaldo Técnico

La experiencia de propiedad incluye un soporte comercial robusto ofrecido por El Roble Motor, que opera con dos concesionios completos. Estas instalaciones cuentan con servicios integrales de ventas, posventa, repuestos y colisión, garantizando un respaldo técnico duradero. La disponibilidad de servicios especializados y la amplia capacidad de atención buscan asegurar la satisfacción del cliente a lo largo del ciclo de vida del vehículo en la ciudad.