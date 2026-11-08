Formación en Córdoba fortalece detección temprana de autismo con herramientas clínicas

La Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba capacita a profesionales en tamizaje M-CHAT y manejo conductual para mejorar la identificación temprana del autismo.

La Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba ejecutó una formación especializada para fortalecer las competencias del personal sanitario en la identificación y atención del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este proceso formativo se llevó a cabo en el Club Campestre de Montería, con el objetivo de que los profesionales de salud puedan detectar señales de probabilidad de autismo con mayor precisión. La iniciativa busca orientar la evaluación clínica y brindar un acompañamiento integral a los niños, niñas y sus familias en la región.

Simulaciones clínicas para el tamizaje M-CHAT-R/F

La formación se enmarcó dentro del Seminario de Neurodesarrollo y Autismo, que abarcó desde la detección temprana hasta la intervención integral. Carolina Sierra Muñoz, pediatra, lideró un taller centrado en el uso del cuestionario M-CHAT-R/F. Esta herramienta permite identificar la probabilidad de autismo en niños pequeños y determinar quiénes requieren una evaluación más detallada. Es importante precisar que este cuestionario no establece ni confirma un diagnóstico, pero sus resultados orientan el seguimiento y la remisión a instancias correspondientes.

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Los participantes realizaron simulaciones de dos casos clínicos para practicar el diligenciamiento del formulario y la interpretación de sus resultados. Sierra Muñoz explicó que, según la clasificación obtenida, se deriva al paciente a la instancia de salud correspondiente. Este ejercicio práctico permitió vincular la identificación inicial con las decisiones clínicas que deben seguirse dentro de los servicios de salud, asegurando que el personal pueda aplicar estas herramientas en su consulta diaria.

Comprensión conductual y estrategias de regulación

Sofía Cataño Montoya, psicóloga y magíster en análisis aplicado de la conducta, profundizó en la comprensión de la conducta de los niños dentro del espectro autista. Su intervención se centró en identificar si una conducta cumple una función de regulación, escape, obtención o evitación. La especialista enfatizó la necesidad de observar lo que ocurre antes y después del comportamiento para orientar el acompañamiento de manera efectiva.

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Cataño Montoya detalló que entender qué detona la conducta permite usar estrategias de antecedentes para evitar su ocurrencia. Si se conoce lo que mantiene la conducta, se puede estudiar lo que sucede después para ayudar al niño a regular esa emoción y volver a la tranquilidad. Estas herramientas brindan al personal de salud la capacidad de comprender las necesidades subyacentes y orientar a las familias en el acompañamiento emocional de sus hijos, reduciendo la ansiedad y mejorando la convivencia.

Abordaje interdisciplinario de la alimentación

La agenda formativa también incluyó una intervención sobre alimentación en el trastorno del espectro autista, a cargo de la pediatra Orleisa Escobar. Escobar destacó la necesidad de identificar las dificultades particulares de cada niño y abordarlas desde distintas disciplinas sanitarias. El enfoque debe ser integral e interdisciplinario para lograr un abordaje temprano que mejore la calidad de vida del paciente.

La especialista señaló que el abordaje nutricional debe considerar los aspectos conductuales, estructurales o sensoriales involucrados en la alimentación de cada niño. Reconocer estas particularidades es fundamental para diseñar planes que superen las barreras alimentarias comunes en el espectro. Este componente complementa las estrategias de detección y manejo conductual, creando un modelo de atención más completo.

Impacto en la consulta y próximos pasos

Con esta jornada, la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba busca que el talento humano en salud traslade lo aprendido a la práctica clínica diaria. El objetivo es que los profesionales escuchen activamente las inquietudes de las familias y sepan identificar cuándo se necesita una evaluación especializada. Facilitar la orientación hacia los servicios y apoyos correspondientes es clave para reducir los tiempos de espera y mejorar el pronóstico.

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La capacitación responde a la necesidad de contar con un equipo humano preparado para responder a las necesidades particulares de cada niño con TEA. Al integrar herramientas de tamizaje, comprensión de la conducta y aspectos nutricionales, se construye una red de apoyo más sólida. La región espera que esta formación reduzca las brechas en la atención y permita una intervención más oportuna para los niños y sus familias en Córdoba.