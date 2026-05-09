Former Colombian Vice-President and Politician, Germán Vargas Lleras, Dies in 2024 Terrorist Attack

Vargas Lleras, known for his political views across the board, was an ex-vice-president and the founder of Cambio Radical. He survived two terrorist attacks, the first when a bomb exploded at his office, causing face and hand injuries, while the second, when a bomb exploded separate from his car, killed nine and injured three colleagues.

En 2024, la JEP acreditó a Germán Vargas Lleras como víctima del conflicto por crímenes no amnistiables. El país lamentó la muerte del político colombiano, recordado por distintas orillas políticas como un ‘gladiador’, que sobrevivió a dos atentados de las Farc , cuando era senador de la República.

El primer atentado contra él se registró en su oficina del Congreso, el 13 de diciembre de 2002, cuando un paquete con explosivos estuvo sobre su escritorio durante varias horas, causando lesiones en su rostro y ambas manos. En la segunda ocasión, en octubre de 2005, una carrobomba explotó al paso de su caravana, aunque Vargas Lleras salió ileso, resultando heridas nueve personas y afectando 403 inmuebles.

Durante 2025, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, emitió una carta en la que asumió la responsabilidad de ambos atentados. La acreditación de la JEP como víctima del conflicto fue para crímenes no amnistiables cometidos por las Farc en mayo de 2024. Aunque todo apunta que detrás de los atentados estuvieron integrantes de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN). En la Lotería de Medellín del viernes 8 de mayo de 2026, el resultado mostró los ganadores del premio mayor





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Germán Vargas Lleras: Desde niñ@ a político y vicepresidenteGermán Vargas Lleras ha sido testigo privilegiado del panorama político colombiano durante décadas, gracias a su intimo conocimiento de la administración presidencial gracias a su ascendencia familiar. Desde niño estuvo presente en el corazón mismo del poder con su abuelo materno, Carlos Lleras Restrepo, el expresidente de Colombia y uno de los políticos más influyentes de la historia del país. Después de asistir a la escuela, Vargas Lleras comenzó su carrera política en la década de 1990, iniciando como concejal en Medellín a los 20 años.

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