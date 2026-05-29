Foro Semana Por Colombia se realizará en Cartagena para analizar el futuro de la ciudad

El Foro Semana Por Colombia, organizado por la Revista Semana y El Universal, se llevará a cabo el 2 de junio de 2026 en Cartagena. El evento reunirá a líderes sectoriales para discutir competitividad, infraestructura, turismo y desarrollo social, con el fin de visibilizar avances y desafíos de la ciudad.

La Revista Semana, con el apoyo del periódico El Universal, realizará la tercera edición del Foro Semana Por Colombia en la ciudad de Cartagena el próximo 2 de junio de 2026, en el Hotel InterContinental.

Este evento, de acceso gratuito, buscará reunir a líderes de los sectores petrolero, educativo, de salud y turismo, además de representantes empresariales, gremiales y comunitarios, para dialogar sobre el presente y futuro de la ciudad. Según Yesid Lancheros, director de la Revista Semana, el objetivo central es reposicionar a Cartagena en la agenda nacional, destacando tanto sus avances como los desafíos estructurales que aún persisten.

El foro, que ya se ha consolidado como una iniciativa itinerante que recorre diversas regiones del país, propiciará un espacio de discusión amplio e inclusivo donde converjan múltiples voces, desde la visión institucional y empresarial hasta los aportes de la sociedad civil. La agenda del evento abordará temas clave como competitividad, infraestructura, turismo, cultura, desarrollo social, inversión y seguridad, analizando qué impulsa el crecimiento de la ciudad y qué tan sostenible es en el corto y mediano plazo.

Entre los invitados confirmados se encuentran Carolina Rosales González, directora ejecutiva de Invest in Cartagena y Bolívar; Daniel Mitchell Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (ACOPLÁSTICOS); y Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar. La jornada se transmitirá en vivo a través de Semana.com para quienes no puedan asistir de forma presencial





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Foro Semana Cartagena Desarrollo Urbano Competitividad Inversión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estos son los departamentos de Colombia que podrían ser más golpeados por el polvo del SaharaEl Ideam emitió una serie de recomendaciones para minimizar los impactos.

Read more »

Final Champions League 2026: nuevo horario, por qué cambió y cómo verla en ColombiaConozca la razón por la que la final de la UEFA Champions League 2025/2026 cambió su horario para la gran final.

Read more »

Luis Díaz expresa su emoción por disputar su primera Copa del Mundo con ColombiaEl delantero colombiano Luis Díaz compartió en redes sociales la emoción y orgullo de representar a su país en su primer Mundial, agradeciendo a su familia y a quienes lo apoyaron desde el inicio, y afirmando que dejará todo por la camiseta. Con una trayectoria destacada en la Tricolor, acumula 72 partidos y 21 goles.

Read more »

Andeg alerta sobre alto riesgo de apagón en Colombia por deudas y falta de colchón energéticoLa Asociación Nacional de Empresas Generadoras advierte que la probabilidad de un apagón en Colombia es alta debido a dos factores: las deudas de la Nación con el sector térmico, que equivalen a un mes de combustible para todo el parque, y la ausencia de un colchón de energía en firme, ahora en -2,4%. Además, señala una alta probabilidad de fenómeno de El Niño en el segundo semestre, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema eléctrico.

Read more »