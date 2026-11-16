FOSCAL enfrenta crisis financiera con deuda de $600.000 millones que amenaza servicios

La Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lülle acumula una cartera superior a los $600.000 millones en mora, lo que pone en riesgo la nómina de 5.000 empleados y trasplantes vitales.

La Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lülle ( FOSCAL) atraviesa una de sus crisis financieras más graves, caracterizada por una cartera vencida superior a los $600.000 millones de pesos. Esta acumulación de deudas pone en peligro la operatividad de una de las instituciones de salud más importantes del Área Metropolitana de Bucaramanga y amenaza directamente la continuidad de servicios médicos de alta complejidad para la región y el país.

Dimensión de la deuda y acreedores principales

La situación económica de la entidad está concentrada principalmente en dos deudores clave. La Nueva EPSE representa la mayor porción de la mora con $450.000 millones de pesos adeudados. Por su parte, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) debe $150.000 millones adicionales. Esta estructura de deuda ha comprometido severamente el flujo de caja disponible de la fundación.

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La insuficiencia de recursos líquidos genera un riesgo inmediato en el pago de la nómina a los 5.000 empleados que conforman la planta de personal de la institución. Sin una inyección rápida de capital, la capacidad de la FOSCAL para mantener su fuerza laboral y continuar con sus operaciones diarias se ve seriamente comprometida, afectando la estabilidad laboral de miles de familias en Santander.

Riesgo para trasplantes y especialidades de alto costo

La FOSCAL mantiene una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de sus especialistas y la alta tecnología de sus servicios. La institución realiza aproximadamente 2.500 cirugías mensuales y hospitaliza a más de 800 pacientes cada mes. Su cobertura incluye pacientes provenientes de siete departamentos, destacándose Cesar, Norte de Santander, Arauca, Casanare y Bolívar como fuentes principales de atención.

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La amenaza de una crisis financiera de tal magnitud podría obligar a la suspensión de servicios críticos. Especialidades como trasplantes, tratamientos oncológicos para el cáncer, reemplazos articulares y oftalmología de alto costo son particularmente vulnerables. La interrupción de estos servicios tendría graves consecuencias para decenas de miles de personas que dependen de estas intervenciones médicas para su supervivencia o calidad de vida.

Llamado a la solidaridad y respuesta institucional

Se ha solicitado el pago inmediato de los recursos adeudados a la ministra de Salud y al presidente de la República. La Cámara de Comercio de Bucaramanga ya se pronunció al respecto, destacando la gravedad extrema del problema y la necesidad de soluciones urgentes. Gremios, medios de comunicación, universidades y parlamentarios están involucrados en este escenario de presión pública.

Los ministros de Vivienda y del Interior, quienes son originarios de Santander, también tienen un rol destacado en la gestión política para resolver el conflicto. Se argumenta que el bien común está por encima de todo y que la clase dirigente del departamento debe hacer un frente común. La crisis de la salud, heredada del gobierno anterior, se presenta como uno de los mayores problemas financieros que recibió la actual administración, requiriendo una pronta y positiva respuesta del Gobierno central para estabilizar el sistema.