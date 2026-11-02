Fracking en Colombia: Debate jurídico sobre viabilidad sin pilotos

El Consejo de Estado validó la regulación técnica del fracking. El sector industrial argumenta que esto elimina la necesidad de proyectos piloto antes de la explotación comercial en Colombia.

La industria energética colombiana enfrenta un punto de inflexión crítico al determinar si puede iniciar la exploración y explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracturamiento hidráulico, conocida como fracking, sin la obligatoriedad previa de ejecutar proyectos piloto. Esta incógnita jurídica ha generado un intenso debate entre el Gobierno nacional, los expertos en derecho energético y el sector petrolero, quien sostiene que la seguridad jurídica ya está garantizada tras las resoluciones judiciales recientes.

Validación judicial de la normativa técnica

El fundamento de la postura favorable a la explotación inmediata reside en el fallo definitivo emitido por el Consejo de Estado, tribunal que negó las pretensiones de una demanda solicitando la nulidad del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución 90341 de 2014. Estos instrumentos normativos establecen los estándares técnicos y de seguridad para la actividad. Al pronunciarse de fondo sobre la legalidad de estas disposiciones, el máximo tribunal administrativo confirmó que la regulación actual es suficiente para proteger los recursos naturales y la salud humana, animal y vegetal, descartando la necesidad de estudios piloto adicionales como requisito previo indispensable.

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Controversia sobre la vigencia del Decreto 328

A pesar de la certeza aportada por el fallo judicial sobre la regulación técnica, persiste la duda sobre el Decreto 328 de 2020, el cual establece específicamente la obligatoriedad de realizar proyectos piloto de investigación integral antes de cualquier avance comercial. Un experto del sector, que prefirió mantener su anonimato, señaló que mientras este decreto continúe vigente, existe un riesgo de que terceros aleguen su aplicabilidad para detener nuevos procesos. Desde esta perspectiva, la derogatoria formal del Decreto 328 sería necesaria para eliminar cualquier ambigüedad legal y permitir que las empresas operen con plena confianza en el marco normativo vigente.

Contexto histórico y medidas cautelares

El camino hacia esta definición jurídica ha sido largo y complejo, remontándose a la expedición de las normas citadas en 2013 y 2014. La discusión se intensificó cuando el Consejo de Estado decretó una medida cautelar de suspensión provisional en 2018, la cual paralizó temporalmente la actividad. Esta suspensión se fundamentó en preocupaciones sobre los posibles efectos ambientales y sociales del fracturamiento hidráulico, así como en cuestionamientos sobre la suficiencia de las medidas de protección previstas en la reglamentación inicial. La posterior confirmación de la legalidad de la normativa técnica por parte del tribunal en 2022 marcó un cambio de paradigma en la interpretación de estos riesgos.

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Impacto en la industria y nueva inversión solar

La claridad o falta de ella en este debate impacta directamente en la estrategia de las empresas interesadas en evaluar el potencial de los yacimientos no convencionales en el territorio colombiano. Mientras el sector petrolero debate la viabilidad del fracking, otras iniciativas energéticas continúan su curso; por ejemplo, el Grupo Colpatria ha ingresado al negocio de la energía solar con la construcción de un parque de 100 MW en el departamento del Meta, el cual está programado para estar listo en 2027. Este nuevo proyecto resalta la diversificación del sector energético en el país, aunque no sustituye la importancia estratégica que el fracking podría tener para la producción de hidrocarburos no convencionales.

Conclusiones para la seguridad jurídica

En conclusión, la decisión de avanzar sin pilotos depende de una acción regulatoria adicional por parte del Gobierno para derogar el Decreto 328. Sin este paso formal, la industria podría enfrentar nuevas controversias legales basadas en la vigencia de la norma que exige estudios piloto. La implementación de controles técnicos, ambientales y contractuales es vista como suficiente por la industria, pero la eliminación explícita de la obligación de pilotos sería el mecanismo definitivo para garantizar la certeza jurídica requerida para las inversiones a largo plazo en la explotación de hidrocarburos mediante fracturamiento hidráulico.