Fracking en Colombia: Petroleras apuestan por 2027 frente a crisis de gas natural

GeoPark y Drummond Energy proyectan desarrollo comercial para 2027 ante caída de reservas. El Gobierno busca reactivar la industria como pilar de la seguridad energética nacional.

La crisis en las reservas de gas natural en Colombia ha posicionado al fracking como una alternativa estratégica urgente ante la creciente dependencia de las importaciones. Las cifras oficiales reflejan una desaceleración significativa en la producción interna mientras las compras externas se disparan, lo que ha reactivado el debate sobre el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales. Entre 2015 y 2025, las reservas probadas de gas natural del país disminuyeron de 9,9 a 5,9 años. Esta contracción ha impulsado a grandes actores del sector a plantear fechas concretas para el desarrollo comercial.

Caída de producción y salto en importaciones

Los datos publicados por Campetrol indican que, a septiembre del año en curso, la producción nacional acumuló una caída anual del 13,4%. En contraste, las importaciones aumentaron cerca del 40%, con un incremento espectacular del 138% registrado únicamente en septiembre. Este desbalance ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del suministro energético del país. Por su parte, las reservas probadas de petróleo se ubicaron en 7,4 años y mantuvieron una tendencia de estabilidad en comparación con los hidrocarburos gaseosos.

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Estudios revelan potencial de hidrocarburos

El estudio Yet to Find, elaborado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), estima que el potencial de hidrocarburos extraíble de formaciones no convencionales equivale a 97 veces las reservas probadas actuales de gas natural y a más de cuatro veces las de petróleo. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) señala que aprovechar estos recursos podría extender la autosuficiencia energética del país aproximadamente 70 años para el gas y casi 16 años para el petróleo. Estas proyecciones fundamentan la urgencia industrial por regular y activar la extracción.

Posicionamiento de GeoPark y Drummond Energy

Dos compañías líderes han presentado hojas de ruta claras para la industria. Felipe Bayón, presidente de GeoPark, afirmó que no necesitan realizar pilotos experimentales y que pueden ir directamente al desarrollo comercial. Argumentó que Colombia ya cumple con el 80% de las condiciones necesarias. Bayón destacó la experiencia de su empresa en Vaca Muerta, Argentina, donde la producción de gas en la provincia de Neuquén se multiplicó alcanzando niveles casi cuatro veces superiores a la producción actual de Colombia. Por su parte, Alberto García, country manager de Drummond Energy, indicó que busca reactivar tres contratos suspendidos de gas asociado al carbón. La compañía planea avanzar con la perforación de su primer pozo mediante fracking el próximo año, priorizando la ejecución inmediata.

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Discrepancias con autoridades de la ANH

Mientras la industria privada proyecta un horizonte de 2027 para el inicio de actividades, las expectativas del Gobierno son más cautelosas. Yeny Cortés, vicepresidenta de Operaciones, Regalías y Participaciones de la ANH, señaló que la expectativa es que las perforaciones ocurran en los próximos dos años. Esto situaría el inicio real alrededor de 2028, mostrando una brecha temporal entre las proyecciones empresariales y la planificación estatal. Esta diferencia responde a la necesidad de evaluar los marcos regulatorios existentes y su capacidad de respuesta ante nuevos proyectos.

Transición política y marco regulatorio

El panorama ha cambiado significativamente desde el Gobierno de Gustavo Petro, quien congeló los pilotos de fracking en el contexto de la transición energética. El Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea ahora reactivar esta actividad como parte de la estrategia de seguridad energética y sostenibilidad fiscal. El borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 reconoce al petróleo, el gas y el carbón como palancas fundamentales para las finanzas públicas, con objetivos de recuperar un millón de barriles diarios de petróleo. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) trabaja actualmente en la actualización de instrumentos para evaluar estos proyectos. Su director, Sergio Piñeros, explicó que los términos de referencia y las metodologías ambientales deben modificarse de manera articulada para habilitar el aprovechamiento de los no convencionales.