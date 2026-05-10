Fractura en la derecha colombiana: El duelo entre el uribismo tradicional y el populismo libertario

Un análisis detallado sobre la división interna de la derecha en Colombia rumbo a 2026, enfrentando la estructura institucional de Paloma Valencia contra la irrupción disruptiva de Abelardo De la Espriella.

La derecha colombiana se encamina hacia los comicios presidenciales de 2026 con una meta clara pero un camino sumamente accidentado. Si bien existe un consenso absoluto sobre la necesidad de desplazar al petrismo del poder, la realidad interna revela una crisis de identidad profunda.

El sector conservador y liberal se encuentra atrapado en una lucha fratricida donde la supervivencia propia parece más urgente que la estrategia conjunta. Esta fragmentación ha dejado al electorado en un estado de incertidumbre, dividido entre dos visiones diametralmente opuestas de lo que debería ser la oposición en Colombia. Por un lado, emerge la figura de Paloma Valencia, quien encarna la esencia del uribismo más ortodoxo y disciplinado.

Su propuesta se cimenta en la defensa de las instituciones, el orden y una narrativa de seguridad que ha sido el pilar de la derecha hegemónica durante las últimas dos décadas. Valencia representa la continuidad de las estructuras partidistas y la creencia en las coaliciones tradicionales, aunque ha intentado hacer algunos ajustes hacia el centro para ampliar su base.

En el polo opuesto se encuentra Abelardo De la Espriella, un abogado y comunicador que ha irrumpido en la escena política como un outsider disruptivo. Su estilo es incendiario y su retórica evita los matices, apelando directamente a un sector de la población que se siente traicionado por las élites tradicionales, incluso aquellas de su propio bando. De la Espriella no busca reformar el sistema desde adentro, sino que propone una especie de dinamita política contra los mismos de siempre.

Según analistas como Luis Fernando Trejos, estamos presenciando el nacimiento de una derecha posturibista. Esta corriente se aleja del legado estrictamente institucional de Álvaro Uribe para alinearse con el fenómeno libertario que ha sacudido América Latina, encontrando puntos de contacto con figuras como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador.

Esta nueva ola pone un énfasis agresivo en la libertad individual y el rechazo frontal a la casta política, lo que ha permitido que el abogado barranquillero escale posiciones en las encuestas, situándose como una alternativa poderosa y peligrosa para el establecimiento. El conflicto ha trascendido el debate de ideas para convertirse en una guerra abierta, principalmente en el ecosistema digital.

Lo que comenzó como escaramuzas entre influenciadores ha derivado en ataques directos y personales entre los candidatos y sus equipos de trabajo. El uso de la inteligencia artificial ha llevado la tensión a un nuevo nivel, con la difusión de videos que ridiculizan a los líderes históricos de la derecha. En estas piezas, el expresidente Álvaro Uribe es retratado como parte de una élite obsoleta que intenta frenar el ascenso de De la Espriella.

Incluso se han creado representaciones ficticias donde políticos de gala celebran tragedias históricas, posicionando al abogado como el único defensor de los excluidos y el verdadero heredero de las causas populares. Esta estrategia de choque ha provocado una reacción visceral en el núcleo del uribismo. Tomás Uribe, hijo del exmandatario, ha denunciado que estos ataques no son fortuitos, sino que forman parte de un plan calculado para dividir la oposición y erosionar el legado de su padre.

La situación alcanzó un punto crítico cuando Carlos Suárez, estratega de De la Espriella, respondió a las críticas de Tomás Uribe con un mensaje cargado de ironía y confrontación. Suárez subrayó que el apoyo popular de Abelardo es fruto de su propio mérito y no de una herencia política, lanzando un dardo directo contra la noción de dinastía en la política colombiana. Esta provocación arrastró al propio Álvaro Uribe a la disputa pública.

El exmandatario no solo cuestionó la ética de la campaña del abogado, sino que lanzó acusaciones graves sobre los vínculos de Carlos Suárez con figuras de la izquierda, mencionando relaciones pasadas con la fallecida senadora Piedad Córdoba. Para Uribe, la campaña de De la Espriella podría estar siendo influenciada por intereses que, paradójicamente, benefician al proyecto del gobierno actual.

Esta fractura evidencia que la derecha colombiana no sufre por una falta de capital electoral, sino por una incapacidad crónica de coordinación. Mientras las dos facciones se desgastan en peleas personales y guerras de narrativa, el espacio político se fragmenta, dejando la puerta abierta a que el petrismo encuentre un camino más sencillo hacia la permanencia en el poder





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