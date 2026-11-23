Estudio revela que el 31.1% de frailejones murieron tras incendio en Tona, Santander. Drones identificaron supervivientes y riesgos por bajas temperaturas.

Un incendio de gran magnitud afectó el páramo de Berlín en el municipio de Tona, Santander, durante la noche del lunes 22 de enero de 2024. Las llamas devastaron más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, consumiendo frágiles ecosistemas y plantas emblemáticas. Esta tragedia ambiental marcó un punto crítico para la biodiversidad local y activó una respuesta masiva de las autoridades.

Mecanismo de destrucción y esfuerzo humanitario

El fuego se originó en la vereda Ucatá y avanzó con una velocidad impredecible, alimentado por el viento que actuaba como una antorcha gigante. El calor extremo encendió las hojas lanosas de los frailejones, plantas que tardan más de medio siglo en desarrollar su coraza natural de marcescencia. Esta estructura, que protege a la planta del frío nocturno, se convirtió en combustible para las llamas que arrasaron en segundos años de crecimiento.

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La batalla contra el fuego duró más de 70 horas. Cerca de 300 personas colaboraron en las labores de extinción, incluyendo miembros de la comunidad, el Ejército Nacional, la Defensa Civil, la Policía y bomberos de Floridablanca, Bucaramanga, Lebrija y Tona. El esfuerzo terrestre fue apoyado por tres helicópteros equipados con el sistema Bambi Bucket, que arrojaron miles de litros de agua sobre los focos incandescentes desde el aire.

Especies endémicas y primeras señales de vida

En la zona del incidente se identificó principalmente la presencia de la especie Espeletiopsis santanderensis, una variedad endémica que alcanza entre 20 y 30 centímetros de altura. El páramo de Santurbán alberga cerca de seis especies de frailejones, pero esta fue la única registrada en el área afectada. Las lluvias posteriores humedecieron la tierra calcinada, permitiendo que pequeños brotes de verde intenso emergieran de las rosetas de las plantas.

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Siete meses después del incendio, durante una inspección ambiental, el paisaje mostraba signos claros de recuperación inicial. Los titulares y redes sociales celebraron la aparente resurrección de la vegetación. Sin embargo, investigadores advirtieron que esta apariencia superficial podría ocultar daños internos severos causados por la exposición directa al frío.

Mortalidad retardada y descubrimiento científico

Un estudio publicado en la revista Remote Sensing Applications: Society and Environment reveló que el 31.1% de los frailejones Espeletia standleyana murieron un año después del fuego. La investigadora Paula Uzcátegui León, primera autora del estudio, explica que la quema de las hojas expuso los tallos. Sin la cobertura protectora, el agua almacenada en el reservorio interno de la planta se congela durante las noches frías, impidiendo que la planta acceda a ella y provocando su muerte.

Tecnología y colaboración universitaria en el monitoreo

El monitoreo fue liderado por el Semillero Hands on Computer Vision, dirigido por el profesor Hoover Rueda Chacón de la UIS, junto al profesor Björn Reu y el laboratorio de Geoecología. Se utilizó un dron con equipo multiespectral que capta luz infrarroja para diferenciar vegetación saludable, que refleja la luz, de las afectadas, que la absorben. Este análisis permitió confirmar que siete de cada diez frailejones en la zona monitoreada lograron sobrevivir.