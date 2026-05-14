France World Cup Squad 2026: Didier Deschamps Unveils 26-Man Roster

France coach Didier Deschamps has named his 26-man squad for the 2026 World Cup in the United States, Mexico, and Canada. The squad features forwards Kylian Mbappe and Ousmane Dembele as the team's main strikers, with the absence of Eduardo Camavinga. Other notable inclusions are Desiree Doue, Michael Olise, and Rayan Cherki. The team will be playing in Group I alongside Iraq, Senegal, and Norway.

El técnico de Francia, Didier Deschamps , desveló su grupo de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes del combinado galo y la gran ausencia de Eduardo Camavinga.

Désiré Doué, del PSG, y el extremo del Bayern Munich Michael Olise también figuran en una línea de ataque temible para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Rayan Cherki debutará en un Mundial después de completar, con 22 años, una espectacular primera temporada en el Manchester City, mientras que su rival en la Premier League, William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a los Bleus.

Otro atacante, Jean-Philippe Mateta, fue llamado en sustitución del lesionado Hugo Ekitike. El lateral Lucas Hernández y el motor del centro del campo N’Golo Kanté son, junto a Mbappé y Dembélé, los únicos supervivientes de la plantilla de Deschamps que se proclamó campeona del mundo hace ocho años en Rusia.

Deschamps, que dirigirá a los Bleus por última ocasión antes de dejar el cargo al término del torneo, dejó fuera de la nomina al arquero del PSG Lucas Chevalier, y llamó como tercer portero a Robin Risser en una lista de 26 jugadores sin muchas sorpresas destacadas. Una de ellas es la ausencia del centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, señalado tras su expulsión en la vuelta de cuartos de Champions en Múnich ante el Bayern.

Sí estará, sin embargo, su compañero en el estadio Santiago Bernabéu Aurélien Tchouameni, implicado recientemente en una pelea con el volante uruguayo Federico Valverde. Francia se halla encuadrada en el Grupo I del Mundial junto a Irak, Senegal y Noruega. Deschamps ya había perfilado bastante bien los contornos de su grupo durante la gira por Estados Unidos en marzo.

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Antes, los galos disputarán dos partidos amistosos contra Costa de Marfil, el 4 de junio en Nantes, y contra Irlanda del Norte, el 8 de junio en Lille, antes de volar hacia su campamento base en Boston





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