Francesca Martínez, premio Joven Líder por impulsar la tecnología en el Caribe

La estudiante universitaria Francesca Martínez recibió el Premio Joven Líder Protagonista del Cambio por crear espacios tecnológicos e incluir a la neurodivergencia en la educación científica en Colombia.

Francesca Emilsen Martínez Acuña, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad del Norte, ha sido reconocida con el Premio Joven Líder Protagonista del Cambio por la Asamblea del Atlántico en la categoría de Ciencia y Tecnología. A sus 20 años, la joven de Barranquilla consolida un trabajo pionero que busca democratizar el acceso a la tecnología para jóvenes y estudiantes de bachillerato en diversas regiones.

Reconocimiento Oficial y Trayectoria Académica

La distinción otorgada por la Asamblea del Atlántico resalta la dedicación de Francesca Martínez en la creación de entornos tecnológicos accesibles. El premio celebra específicamente sus esfuerzos para ampliar oportunidades para niñas y adolescentes en el ámbito científico. Esta validez institucional confirma la efectividad de sus iniciativas educativas en la región Caribe colombiana.

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Iniciativas Tecnológicas y Proyectos Internacionales

Martínez impulsó Daydream, una iniciativa desarrollada junto con la Alcaldía de Barranquilla y Hack Club. Este proyecto reunió a más de 200 jóvenes durante 48 horas para que aprendieran a programar sus propios videojuegos. También participó en Macondo, una iniciativa internacional que conectó a jóvenes interesados en tecnología de diferentes países. Estas actividades surgieron de su pregunta inicial sobre la lejanía de las experiencias tecnológicas para los estudiantes del Caribe.

Enfoque en la Inclusión y Neurodivergencia

Su experiencia como mujer autista ha definido una visión clara sobre la educación inclusiva. Martínez explica que los entornos con altos niveles de ruido presentan dificultades sensoriales que afectan su concentración diaria. Por ello, argumenta que la inclusión no basta con permitir el ingreso, sino garantizar que los estudiantes neurodivergentes puedan aprender con apoyos adecuados.

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Estrategias para el Futuro Educativo

La joven estudiante planea alcanzar el Ministerio de Educación de Colombia para reducir brechas territoriales. Su objetivo es que el sistema educativo ofrezca más oportunidades para que los estudiantes experimenten e investiguen. Martínez busca fortalecer la formación de docentes y establecer mecanismos para solicitar ajustes razonables en las políticas públicas.

Aspiraciones Personales y Liderazgo Científico

Además de su labor social, Martínez aspira a convertirse en astronauta, siguiendo su interés infantil en la astronomía. Se ha vinculado a Girls in Quantum para promover el acercamiento de niñas a la ciencia. Su meta es abrir oportunidades para que otros jóvenes descubran sus capacidades tecnológicas sin que la falta de recursos confunda la falta de talento real.