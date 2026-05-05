Francia Márquez Alerta Sobre Posible Fraude Electoral y Convoca a Vigilancia Activa

La candidata a la vicepresidencia Francia Márquez advierte sobre la posibilidad de fraude electoral y llama a sus seguidores a estar atentos durante el proceso, reafirmando el compromiso con el proyecto de cambio del presidente Petro.

La candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico , Francia Márquez , realizó una contundente declaración durante un evento político en Montería, Córdoba , alertando sobre la posibilidad de fraude electoral y convocando a sus seguidores a una vigilancia activa durante el proceso.

Márquez, acompañada de delegaciones de resguardos indígenas y líderes políticos regionales, enfatizó la importancia de defender el legado del presidente Gustavo Petro y consolidar el proyecto de cambio que representa. Su discurso se centró en la necesidad de multiplicar el voto de manera honesta, rechazando cualquier forma de compra o manipulación electoral. La candidata no dudó en advertir que, en caso de detectarse irregularidades, se tomarían medidas contundentes para proteger la voluntad popular.

Durante su intervención en la Asociación de Maestros de Córdoba, Márquez reafirmó su compromiso con la defensa del patrimonio cultural colombiano, específicamente el sombrero vueltiao, símbolo de identidad y resistencia. Además, destacó la trayectoria política de líderes locales como Jairo Flórez, representante a la Cámara por Córdoba, quien renunció a su curul en la Asamblea Departamental y al partido Nuevo Liberalismo para unirse a la campaña de Iván Cepeda.

La adhesión de Flórez, oriundo del barrio La Granja en Montería, representa un importante respaldo para la candidatura del Pacto Histórico en la región. La exdiputada María Fernanda Cabal, por su parte, ha manifestado su interés en aspirar a la gobernación del Valle, abriendo un nuevo capítulo en su carrera política. En el ámbito nacional, el Ministerio de Justicia ha reiterado su oposición a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, a pesar del respaldo oficial anunciado por el presidente Petro.

La tragedia en Popayán, donde una menor falleció en un accidente durante un evento de Monster Truck, ha generado conmoción y dolor en la comunidad, con la familia de la víctima rompiendo el silencio para exigir justicia. El debate político continúa en torno a diversas propuestas y controversias. El senador Mauricio Lizcano ha criticado la propuesta de Paloma Valencia sobre el SOAT, calificándola de populista y argumentando que podría afectar el sistema de salud.

Se han revelado denuncias sobre la participación de colombianos en la guerra de Sudán, con expertos señalando que muchos de ellos se han unido al conflicto por motivos económicos. En Bogotá, se ha anunciado que la extensión del Metro hasta la calle 100 tendrá un costo de cuatro billones de pesos y se espera que esté lista en 2032.

Las tensiones políticas se mantienen altas, con figuras como Juan Manuel Charry advirtiendo que cualquier intento de reformar la constitución por fuera de los mecanismos institucionales podría considerarse un golpe de Estado. Paloma Valencia, por su parte, ha asegurado que, en caso de llegar al poder, mantendría todo lo positivo que haya logrado el gobierno de Petro. La situación política nacional se presenta compleja y polarizada, con múltiples actores y escenarios en juego.

La advertencia de Francia Márquez sobre el fraude electoral subraya la importancia de garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral, así como la necesidad de una participación ciudadana activa y vigilante. La defensa del legado de Petro y la consolidación del proyecto de cambio se presentan como ejes centrales de la campaña del Pacto Histórico, mientras que la oposición busca alternativas y propuestas para el futuro del país





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