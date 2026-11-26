La exvicepresidenta Francia Márquez interpone acción de tutela tras reducir su protección. El presidente Abelardo de la Espriella y su vocero Miller Soto defienden la actualización del esquema.

La exvicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha iniciado una campaña pública de denuncia contra el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, alegando que la Unidad Nacional de Protección ha desmantelado su esquema de seguridad personal. A través de su cuenta en la plataforma X, Márquez publicó un mensaje detallado donde afirma haber sido colocada en una situación de extrema vulnerabilidad administrativa.

Movimiento legal y defensa ante la UNP

Francia Márquez explicó que, a pesar de que su calificación de riesgo continúa siendo extraordinaria, la UNP procedió a reducir drásticamente sus medidas de protección. Ante esta resolución, la exmandataria interpuso un recurso de reposición, el cual fue denegado por la entidad de seguridad. Márquez argumentó que dicha decisión se fundamentó en un estudio de seguridad que, según sus declaraciones, no existe.

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Además de la reducción del esquema, la exvicepresidenta relató que se le exigió la devolución inmediata de los elementos físicos que formaban parte de su protección. La advertencia que recibió indicaba que, de no cumplir con esta devolución, se le iniciaría un cobro coactivo. Este último punto fue la motivación final para que, el 9 de noviembre, presentara una acción de tutela solicitando la suspensión de ese acto administrativo.

Posición oficial de la Presidencia

Miller Soto, vocero de la Presidencia de la República, respondió de manera inmediata y contundente a las acusaciones de Francia Márquez. A través de la misma red social, Soto instó a la exvicepresidenta a dejar de mentir, asegurando que no se la está dejando sin protección, sino que el esquema fue simplemente actualizado para reflejar su nueva condición de ciudadana y exfuncionaria.

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Para sustentar su postura, Miller Soto proporcionó cifras detalladas sobre el costo de la protección. Explicó que el esquema que Márquez rechazaba costaba aproximadamente 600 millones de pesos al mes, lo que equivale a un presupuesto anual superior a 6.000 millones de pesos. Soto destacó que esta cifra incluía la protección de más de 70 personas y la logística de varios vehículos.

Costos y responsabilidades políticas

El vocero presidencial también comparó los montos anteriores con los actuales, señalando que el esquema de protección que funcionaba mientras Márquez era vicepresidenta en ejercicio costaba poco más de mil millones de pesos mensuales. Ante esta evidencia financiera, Soto cuestionó la narrativa de la exvicepresidenta, preguntando si era correcto considerar insuficiente un esquema tan amplio y costoso.

Francia Márquez, por su parte, responsabilizó directamente al presidente Abelardo de la Espriella por cualquier eventualidad que afecte su integridad física o la de su familia. En su publicación, le preguntó al jefe de Estado si dejar a la oposición sin seguridad constituye parte de su estrategia política, recordando supuestas promesas de campaña.

Márquez concluyó su alegato manifestando que esta es la primera vez que un exvicepresidente de la nación interpone un recurso de esta naturaleza ante el Estado. Reiteró que el gobierno es responsable legalmente de garantizar su seguridad, tal como lo exige la ley, y advirtió sobre las graves consecuencias de esta decisión administrativa.