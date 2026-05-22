Francisco Bolívar genera preocupación por su ausencia en las grabaciones y una petición de solidaridad en redes

El actor colombiano Francisco Bolívar ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas por su ausencia en las grabaciones de una serie popular, 'Sin senos sí hay paraíso'. Una publicación de Fabián Ríos en redes sociales interpretada como un llamamiento a la unidad y la oración por el bienestar del actor, ha vuelto a generar especulaciones sobre su estado actual y la posibilidad de una situación difícil en rodaje.

Francisco Bolívar , actor reconocido por su participación en 'Sin senos sí hay paraíso', genera preocupación entre sus seguidores y colegas por su ausencia en las grabaciones.

Según Fabián Ríos, un actor y amigo suyo, se ha generado un fuerte sentimiento de colaboración y oración por su bienestar emocional y físico. Ríos expresó un profundo afecto hacia Bolívar y invitó a sus seguidores a apoyarlo en estas difíciles circunstancias. Algunas versiones en medios de entretenimiento sugieren una difícil situación en rodaje en Bogotá, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente





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