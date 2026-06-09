Francisco Bolívar rompe el silencio tras su salida de 'Sin senos sí hay paraíso' y anuncia que pronto contará su verdad

El actor Francisco Bolívar, quien abandonó la serie 'Sin senos sí hay paraíso' por problemas de salud, ha hablado públicamente. Agradeció el apoyo de sus seguidores y prometió revelar pronto los detalles de lo ocurrido, después de que su compañero Fabián Ríos pidiera oraciones por él.

El actor Francisco Bolívar , conocido por su papel como 'Pachito' en la serie 'Sin senos sí hay paraíso', ha roto el silencio tras su abrupta salida de la producción, que generó gran preocupación entre sus seguidores.

Días atrás, su colega Fabián Ríos pidió oraciones por Bolívar, revelando que no se encontraba bien y que tuvo que abandonar el proyecto. Desde entonces, el público ha estado pendiente de sus redes sociales, donde el actor ha compartido Videos en TikTok e Instagram. En uno de esos videos, Bolívar hizo un llamado a la calma y agradeció los mensajes de apoyo, anunciando que pronto contaría toda su verdad.

Sus seguidores respondieron con muestras de cariño y ansias por verlo de nuevo en pantalla. El mensaje inicial del actor citaba: 'El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar', insinuando que pronto revelará detalles de lo sucedido.

Además, recordó su conocido estilo de vida fitness, pero no profundizó en su estado de salud actual. La noticia ha sido cubierta por medios como EL TIEMPO, que también incluyó en su página other noticias como la indignación en China por la muerte de un perrito influencer, el supuesto beneficio del té de cúrcuma, jengibre y canela, y otras notas varias.

Sin embargo, el núcleo de este contenido radica en la situación personal y profesional de Francisco Bolívar, su preocupación por la salud mental y el apoyo recibido por la comunidad virtual





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Francisco Bolívar Sin Senos Sí Hay Paraíso Salud Mental Fabián Ríos Actor Salida De Serie Redes Sociales Mensaje Apoyo Controversial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colapso de losas en Unicentro Medellín: respuesta rápida y sin víctimas gravesUnicentro Medellín sufrió el derrumbe de varias losas del techo, dejando a entre siete y diez personas con contusiones leves. La rápida actuación de bomberos, servicio médico EMI y el personal del centro evitó lesiones graves y se iniciaron inspecciones técnicas para determinar la causa del fallo estructural.

Read more »

Petro respondió a Westcol tras rechazar invitación de Aída Quilcué: “El árbol sin raíz se cae”El presidente defendió la importancia de reconocer las raíces indígenas luego de que el creador de contenido declinara una visita a un territorio ancestral.

Read more »

Mireya Polo Batista, la mujer que murió en el ataque de sicarios en San FranciscoLa Policía de Cartagena reveló detalles del homicidio que ocurrió en la noche de este lunes festivo, 8 de junio. La víctima tenía 49 años.

Read more »

Sicarios le quitaron la vida a una mujer en San Francisco: le decían MireyaEl atentado ocurrió en la noche de este lunes festivo, 8 de junio, cerca del sector conocido como 'El Wío'. Ya son 5 las mujeres asesinadas este año.

Read more »