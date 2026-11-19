El colombiano Francisco Vera Manzanares, de 17 años, fue distinguido con el Premio Internacional de la Paz Infantil 2026 por su lucha ambiental, despite facing threats in Colombia.

Francisco Javier Vera Manzanares, un joven activista colombiano de diecisiete años, ha sido galardonado con el Premio Internacional de la Paz Infantil 2026 en el Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos. Este reconocimiento, considerado uno de los más prestigiosos a nivel mundial para jóvenes líderes, se entregó este jueves 19 de noviembre durante la vigésima segunda edición del galardón. La distinción premia su destacada labor en la defensa del medioambiente y la protección de los derechos infantiles, destacando su impacto global.

La ceremonia fue presidida por Kailash Satyarthi, ganador del Nobel de la Paz, quien entregó el premio a Francisco. El joven fue seleccionado entre 280 postulaciones provenientes de 57 países distintos, compitiendo y compartiendo la etapa final con activistas provenientes de Chile y Bangladesh. Esta selección evidencia el alto nivel de competencia y la relevancia internacional de su trayectoria en derechos humanos y ecología.

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Mecanismo y Contexto del Premio de Paz

El Premio Internacional de la Paz Infantil es otorgado por la KidsRights Foundation, organización con sede en los Países Bajos que se dedica a defender los derechos de los niños alrededor del mundo. Marc Dullaert, fundador y presidente de esta entidad, utilizó la ocasión para resaltar la gravedad de la situación personal de Francisco. Dullaert señaló que, a pesar de ser un ejemplo mundial de activismo pacífico, el joven se ha visto obligado a huir y cruzar el planeta debido a las violentas amenazas de muerte recibidas en su país de origen.

Esta situación refleja una brecha significativa en la protección legal y física que reciben los defensores ambientales juveniles en diversas regiones. La fundación manifestó su vergüenza ante la incapacidad de los gobiernos para proteger a Francisco y a otros niños activistas, garantizando su derecho fundamental a ser escuchados. El premio incluye un fondo de proyectos que Francisco espera utilizar para ampliar sus iniciativas educativas y de concienciación a escala global.

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Posiciones de Actores y Amenazas Reportadas

El discurso de Francisco en La Haya fue una crítica directa a los gobiernos y tomadores de decisiones sobre el futuro del planeta. Exclamó ante los asistentes: no permitan que la historia nos recuerde como aquellos que consintieron un ataque contra la vida. Reiteró que todos los niños del mundo tienen derecho a vivir en un planeta sano, limpio, digno y en paz. Este mensaje subraya la urgencia de la acción política inmediata frente a la crisis climática.

En Colombia, el activismo de Francisco ha tenido un costo humano elevado. Ha enfrentado amenazas de muerte que pusieron en riesgo su vida, obligándolo a buscar refugio en España. Esta experiencia dolorosa evidencia la desprotección estructural que sufren los defensores ambientales en su país. La mención de su huida durante la ceremonia sirve como un recordatorio internacional de los peligros que conlleva la defensa del territorio y los derechos humanos en contextos de alta conflictividad ambiental.

Impacto Real y Próximos Pasos de Guardianes por la Vida

Francisco comenzó su activismo en 2019, motivado por los incendios forestales en la Amazonía, cuando organizó una manifestación junto con seis amigos. De esa iniciativa surgió Guardianes por la Vida, un movimiento que hoy cuenta con más de 1.400 niños y jóvenes participantes. La organización ha impulsado la siembra de más de 5.000 árboles en América Latina y Europa, y ha capacitado a más de 50.000 personas en liderazgo ambiental, demostrando un alcance tangible y medible.

Su trayectoria incluye hitos políticos y jurídicos significativos. Se convirtió en el primer niño en dirigirse al Congreso de Colombia para pedir políticas públicas de protección ambiental. Además, su trabajo contribuyó a la promoción del Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia en 2024. Fue asesor infantil del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para la elaboración de la Observación General 26 sobre infancia y cambio climático, y actuó como el primer defensor juvenil de la acción ambiental y climática de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.

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Los logros de Francisco también incluyen la recolección de 42.000 firmas a favor de declaraciones climáticas locales y la presentación de más de 1.200 testimonios de niños y adolescentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con el apoyo del fondo de proyectos de KidsRights, su objetivo inmediato es formar a 20.000 niños y jóvenes de todo el mundo en justicia climática, derechos de la infancia y construcción de paz, asegurando que su legado perdure más allá de su presencia física.