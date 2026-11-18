Franco Armani asumió la responsabilidad del penal fallido y se disculpó con la hinchada tras la eliminación de Atlético Nacional ante Once Caldas en penales.

El portero argentino Franco Armani asumió públicamente la responsabilidad por la eliminación de Atlético Nacional de la Copa BetPlay, dirigiéndose a la hinchada con un pedido de disculpas sincero. El equipo verde no pudo concretar su clasificación a la final tras caer en la definición por penales ante Once Caldas con un marcador global de 3-3.

El error decisivo ante Once Caldas

El encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot mostró un dominio claro de Atlético Nacional, quien lideraba 2-0 en la parte local. Sin embargo, una infracción cometida por Franco Armani dentro del área sobre Jefry Zapata derivó en un penal que Michael Barrios convirtió para iniciar la remontada visitante. Esta acción permitió a Once Caldas obtener el impulso necesario para empatar el partido y llevar la serie a la tanda de lanzamientos.

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La confesión de Armani en rueda de prensa

El guardameta, reconocido por su eficacia durante el semestre, explicó que el primer tiempo fue perfecto tácticamente, anulando el juego de bandas del rival. No obstante, admitió que la desconcentración en la segunda mitad cambió el rumbo, reconociendo específicamente que su decisión en la jugada del penal fue el punto de inflexión que favoreció al equipo contrario.

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Impacto en los Cuadangulares de la Liga

A pesar de haber atajado el disparo de Michael Barrios en los penales, Atlético Nacional no logró salvar su participación en la copa. Este revés deportivo deja al cuadro de Medellín con la obligación de redimirse inmediatamente en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, donde se enfrentarán a Once Caldas en Manizales este sábado a las 8:15 p. m.