Franco Colapinto electriza Buenos Aires con una exhibición multitudinaria y pide el regreso de la F1 a Argentina

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, reunió a unas 500.000 personas en Buenos Aires con una espectacular exhibición callejera, impulsando el deseo de que la ciudad vuelva a ser sede de un Gran Premio.

El domingo, Buenos Aires fue testigo de un evento sin precedentes que unió al piloto argentino de Fórmula 1 , Franco Colapinto , con una multitudinaria muestra de apoyo popular.

Cerca de 500.000 personas se congregaron en los Bosques de Palermo para presenciar una exhibición callejera espectacular, donde Colapinto condujo tanto el Lotus E20 como el icónico Mercedes Benz W196 'Flecha de Plata', rindiendo homenaje a la leyenda Juan Manuel Fangio. La jornada, bautizada como 'Franco Colapinto Roadshow', no solo fue una demostración de habilidad al volante, sino también una declaración de intenciones: el deseo ferviente de que Buenos Aires regrese al calendario mundial de la Fórmula 1.

El rugido del motor Renault V8 del Lotus E20, un sonido que evoca una era dorada de la competición, resonó en las avenidas Libertador y Sarmiento, transportando a los asistentes a un pasado glorioso del automovilismo. La exhibición, auspiciada por YPF y Mercado Libre, incluyó una entrevista previa a Colapinto, conciertos de artistas locales como Soledad y Luck Ra, zonas de restauración y entretenimiento para toda la familia, creando una atmósfera festiva y vibrante.

A pesar de un incidente menor con un principio de incendio en el Lotus, rápidamente controlado por el equipo, la jornada transcurrió sin contratiempos mayores, dejando un recuerdo imborrable en la memoria de todos los presentes. La conexión entre Colapinto y el público fue palpable desde el inicio. El piloto, con solo 22 años, demostró una humildad y cercanía que cautivaron a la multitud.

Saludó a los fanáticos desde el cockpit, agitó la bandera argentina y se acercó a la valla para agradecer el apoyo recibido. Los tres recorridos que realizó, dos con el Lotus y uno con el Mercedes Benz, estuvieron cargados de emoción y adrenalina. Los derrapes controlados y el aroma a caucho quemado transportaron a los asistentes a la atmósfera de un Gran Premio real.

La elección del Mercedes Benz W196, el coche con el que Juan Manuel Fangio conquistó sus títulos mundiales, fue un gesto simbólico que honró la historia del automovilismo argentino y transmitió un mensaje de continuidad y esperanza. La exhibición no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un evento cultural que celebró la pasión por las carreras y el orgullo nacional.

La presencia de aviones de la Fuerza Aérea Argentina, que dibujaron la bandera nacional en el cielo, y la interpretación del himno nacional a cargo de Patricio Sardelli, líder de la banda Airbag, añadieron un toque patriótico a la jornada. El evento, aunque carecía de las medidas de seguridad habituales en un circuito de Fórmula 1, sirvió como un poderoso mensaje a la dirección de la categoría.

Colapinto, al micrófono, expresó su convicción de que Argentina merece un lugar en el calendario mundial. La respuesta del público, que coreó 'olé, olé olé, Franco, Franco' durante la última vuelta triunfal, fue un claro indicativo del fervor y la pasión que existe en el país por este deporte.

A pesar de ocupar actualmente el puesto 16 en el campeonato 2026 con un solo punto, Colapinto ha demostrado un talento y una determinación que lo convierten en un embajador ideal para el automovilismo argentino. El 'Franco Colapinto Roadshow' no solo fue una fiesta para los fanáticos, sino también una oportunidad para demostrar al mundo el potencial de Buenos Aires como sede de un Gran Premio de Fórmula 1.

La organización del evento, la respuesta del público y el mensaje transmitido por Colapinto son argumentos sólidos para que la Fórmula 1 considere seriamente el regreso a la capital argentina, reviviendo una tradición que se interrumpió en 1998. El futuro del automovilismo argentino se vislumbra prometedor, y Franco Colapinto está liderando el camino





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