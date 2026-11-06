Franco Pérez desconvocado selección Sub-19 Colombia controversia

La Federación Colombiana de Fútbol no oficializa la salida de Franco Pérez del microciclo Sub-19. Se especula sobre veto por su padre Omar Pérez y el torneo Liga El Dorado.

La selección colombiana de fútbol categoría sub-19 enfrenta una controversia pública tras la desconvocatoria inesperada de Franco Pérez, delantero de las divisiones menores de Boca Juniors. El técnico César Torres retiró al jugador del microciclo de preparación el pasado miércoles 4 de noviembre, generando especulaciones inmediatas en la prensa deportiva nacional e internacional. Ni la Federación Colombiana de Fútbol ni representantes directos del equipo han emitido declaraciones oficiales que expliquen esta decisión abrupta.

Desconvocatoria Franco Pérez sub-19

La información sobre el retiro de Franco Pérez se confirma como un hecho concreto que altera los planes del seleccionador César Torres para el microciclo programado. El jugador de 18 años, quien reside actualmente en Argentina, se encontraba en fase final de preparación para viajar al exterior cuando recibió la notificación de su exclusión. Esta acción deja sin respuesta las preguntas sobre los criterios de selección y la comunicación interna entre la dirigencia técnica y la federación deportiva del país.

Also read Sorpresa en la Selección Colombia Sub-19: ¿Por qué sacaron de la convocatoria al hijo de Omar Pérez?

Origen conexión deportiva familiar

Franco Pérez posee un vínculo familiar histórico con el fútbol colombiano que le otorga elegibilidad para vestir la camiseta tricolor. Es hijo de Omar Sebastián Pérez, exfutbolista que desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el campeonato colombiano. Nació específicamente en tierras antioqueñas durante una de las etapas de su padre en el Deportivo Independiente Medellín, lo que consolida su condición de jugador convocado ante las normativas vigentes.

Conflictos Omar Pérez dirigente fútbol

Las versiones no oficiales apuntan a un posible conflicto personal entre Omar Sebastián Pérez y los altos mandos del fútbol nacional. Se menciona una relación tensa con Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, tras la salida del exjugador del cuadro capitalino. Esta fricción podría estar influyendo en las decisiones de la dirigencia respecto a la convocatoria de su hijo, aunque carecen de sustento legal directo en el reglamento deportivo actual.

Advertisement

Veto Liga El Dorado Federación

Una teoría predominante sugiere que el veto hacia Franco Pérez proviene de su apoyo al torneo Liga El Dorado, competición impulsada por Carlos La Roca Sánchez. Este certamen no cuenta con el reconocimiento de la Federación Colombiana de Fútbol, quien lo considera una estructura ilegítima fuera de su organización. La afiliación de Omar Sebastián Pérez a la dirección de un equipo en esta liga paralela podría ser la causa raíz de la exclusión deportiva.

Impacto torneo amistoso Atlanta

La situación tiene implicaciones directas para el equipo que participará en el torneo amistoso de carácter internacional programado del 10 al 17 de noviembre en Atlanta, Estados Unidos. Se desconoce si la desconvocatoria responde a cupos limitados para jugadores del extranjero o a factores extradeportivos. La ausencia de Franco Pérez en la lista final modifica la proyección táctica del seleccionador César Torres antes de la competencia.

La incertidumbre permanece hasta que una voz oficial de la federación aclare los motivos exactos de la decisión. Mientras tanto, los medios y la hinchada colombiana esperan una comunicación transparente que restablezca la confianza en el proceso de selección. La próxima jornada competitiva en suelo estadounidense será el escenario donde se definirán las nuevas dinámicas del plantel sub-19.