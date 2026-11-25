El EAAB reporta 15 millones de metros cúbicos de agua no facturados entre 2024 y 2026. Conoce las localidades más afectadas y los avances en la recuperación del servicio en Bogotá.

La Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) ha revelado que entre los años 2024 y lo corrido de 2026, se perdieron 15 millones de metros cúbicos de agua debido a prácticas ilegales. Este volumen considerable representa una crisis operativa y económica que afecta la estabilidad del suministro en la capital colombiana. La corporación identifica estas pérdidas como consecuencia directa de fraudes sistemáticos y no como eventos aislados o menores.

Mecanismo Del Fraude Y Sector Residencial

Los mecanismos utilizados para sustraer agua incluyen conexiones clandestinas, la manipulación de medidores y reconexiones ilegales a la red. Estas acciones generan baja presión en las tuberías, fugas visibles y daños estructurales en la infraestructura existente. A su vez, comprometen la calidad del servicio final. El impacto recae desproporcionadamente en los usuarios legales. La mayoría de las irregularidades, un 68%, se concentran en el sector residencial. El 21% corresponde al sector industrial. El 11% restante afecta al sector comercial.

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Localidades Afectadas Y Tipología De Establecimientos

Las localidades de Engativá, Kennedy y Bosa han sido los epicentros principales de estos delitos durante el periodo analizado. Engativá registra el 11,42% de los casos, seguida por Kennedy con 10,53%. Soacha representa el 10,42% y Bosa el 7,27% de las incidencias detectadas. Los establecimientos con mayor frecuencia de irregularidades son obras de construcción, lavaderos de vehículos, gastrobares, centros comerciales, moteles y restaurantes. Estos sitios suelen tener alto consumo y menor vigilancia constante.

Recuperación De Recursos Y Denuncias Legales

La EAAB ha implementado gestiones comerciales que han permitido recuperar cerca de 7,4 millones de metros cúbicos de agua no facturada. Esta cantidad recuperada equivale al abastecimiento mensual de más de 900.000 familias de estrato 3. Las cifras muestran una tendencia al alza en la intervención. En 2024 se recuperaron 2,5 millones de metros cúbicos. En 2025, la cifra ascendió a 3,3 millones de metros cúbicos, un incremento del 32%.

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Para combatir este fenómeno, la entidad ha presentado más de 1.052 denuncias ante la Fiscalía durante estos dos años. Las denuncias se formalizan bajo la figura legal de robo de agua. Este proceso busca garantizar la responsabilidad penal de los infractores y disuadir futuras conductas ilícitas. La intervención directa busca restablecer la integridad de la red física.

Impacto Ciudadano Y Línea De Denuncias

El fraude al agua no es un problema técnico abstracto. Afecta directamente la presión del agua en los grifos de los hogares y la continuidad del servicio. La ciudadanía tiene un rol fundamental en la protección de este recurso vital. La EAAB ha reiterado el llamado a reportar cualquier comportamiento sospechoso. Los ciudadanos pueden contactar la línea Acualínea 116 o enviar un correo electrónico a través del canal oficial para denunciar.

La recuperación de estos recursos es clave para garantizar la sostenibilidad del servicio. La información transparente sobre las pérdidas ayuda a generar conciencia social. La colaboración entre la entidad operadora y la comunidad es indispensable. La prevención futura dependerá en gran medida de la vigilancia ciudadana constante. Las autoridades continúan monitoreando las zonas de mayor riesgo.