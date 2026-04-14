Fraude en Exámenes de Admisión: Decenas de Médicos Anulados en la Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia anula pruebas de admisión a especializaciones médicas tras detectar un intento de fraude masivo. Más de 3.700 médicos aspiraban a 200 cupos, pero una organización criminal intentó ayudar a algunos con dispositivos electrónicos y suplantación de identidad.

Cerca de 3.700 médicos , provenientes de Colombia y Latinoamérica, se congregaron el pasado 10 de abril en las ocho sedes designadas por la Universidad de Antioquia para someterse a los exámenes de admisión destinados a las 46 especializaciones médicas que ofrece esta institución. La jornada inició temprano, con la apertura de las sedes y la acomodación de los miles de galenos en los lugares asignados para la realización de la prueba. Los cupos disponibles para cada especialización, que varían anualmente, son considerablemente limitados. En promedio, cada posgrado cuenta con alrededor de cuatro cupos, lo que se traduce en un total aproximado de 200 cupos en disputa, compitiendo por ellos más de 3.700 profesionales de la medicina.

La exigencia y el rigor de la prueba reflejan el alto nivel de los médicos formados en la Universidad de Antioquia. Específicamente, el examen consta de 70 preguntas clínicas, elaboradas por un comité de especialistas, y 20 preguntas de inglés. La complejidad de la prueba y la aleatoriedad en la distribución de las preguntas presentan un desafío considerable, superado solo por una fracción de los médicos que se presentan en cada convocatoria. Esto implica, para quienes no logran aprobar el examen en el primer intento y están decididos a cursar la especialidad deseada en la Universidad de Antioquia, la necesidad de presentarse nuevamente. La alta dificultad del examen y la gran demanda de cada cupo han llevado a algunos médicos a buscar métodos irregulares para aprobar la prueba y así asegurar su acceso a la especialización a la que aspiran. Una presunta organización criminal ideó un esquema de fraude que, al parecer, ya había sido empleado en pruebas similares en otras universidades del país y que, en esta ocasión, intentó implementarse en el examen de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, este intento fraudulento fue descubierto por los encargados de supervisar la presentación de los exámenes, lo que resultó en la anulación de las pruebas a decenas de aspirantes.

El periódico El Tiempo tuvo acceso exclusivo a los detalles de esta sofisticada operación y a algunos testimonios clave que permitieron identificar a los aspirantes involucrados en el fraude. Un médico relató: 'En mi salón, un señor entró casi a la hora límite y se mostraba visiblemente nervioso. Tan pronto entró, giró el examen que estaba boca abajo para empezar a responder, pero la prueba no se iniciaba hasta que los coordinadores dieran la orden'. El mismo testigo continuó: 'Los profesores le indicaron que aún no podía comenzar y el hombre reaccionó de forma agresiva, demostrando aún más nerviosismo. Yo me concentré en mi examen, y minutos después, unos gritos me interrumpieron'. 'El hombre salió corriendo cuando trataron de pedirle su cédula para verificar su identidad', concluyó el relato. Se supo que este individuo fue detenido por los vigilantes del campus y, posteriormente, se vio involucrado en un forcejeo que requirió atención médica por lesiones superficiales. A falta de un anuncio oficial por parte de la Universidad de Antioquia, este incidente se considera un presunto caso de suplantación de identidad.

Aunque este caso fue el más llamativo, los casos más significativos estuvieron vinculados a la mencionada organización criminal, que desplegó una compleja operación utilizando dispositivos electrónicos. Fuentes universitarias explicaron que durante la presentación del examen, los profesores realizaban rondas de supervisión para detectar posibles fraudes. Durante una de estas revisiones, se descubrió a una candidata clave para desmantelar el método empleado por al menos 40 médicos más. La mujer portaba un dispositivo de comunicación diminuto, oculto en su oído para hacerlo casi imperceptible. Sin embargo, su comportamiento la delató, y al solicitarle que abandonara el salón, los docentes encontraron un sistema de cableado conectado a un pequeño intercomunicador. Para sorpresa de los supervisores, la mujer reveló un código de vestimenta específico utilizado para identificar a otros candidatos implicados en el fraude. Además, indicó que decenas de personas estaban utilizando intercomunicadores similares y que algunos empleaban gafas inteligentes para transmitir la imagen en tiempo real a quienes les proporcionarían las respuestas. Esta situación pone de manifiesto la sofisticación de los métodos de fraude y la determinación de algunos aspirantes por obtener un lugar en las especializaciones médicas





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