Fredy Guarín recuerda su paso por la Selección Colombia antes de un amistoso de leyendas

Fredy Guarín, a sus 40 años, habla de la Selección Colombia antes de liderar a las leyendas criollas frente a España en un amistoso de leyendas.

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín, a sus 40 años, está a punto de liderar una nómina de leyendas criollas en un amistoso frente a su par de España. Desde que comenzó su carrera, la Selección Colombia fue para él el máximo objetivo, un sueño que hoy sigue vivo en su forma de hablar del fútbol. El diálogo surgió a raíz de la polémica por la convocatoria de Néstor Lorenzo para la fecha FIFA de noviembre, en la que Colombia jugará dos amistosos contra Chile.

En una conversación con EL COLOMBIANO, Guarín recordó lo importante que era para él ser llamado al equipo nacional. El medio reporta que el exjugador se mostró entusiasmado cada vez que se mencionaba a la tricolor, pese a los años que han pasado desde su retiro del combinado patrio.

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Una carrera marcada por la Selección Colombia

Fredy Guarín, nacido en Puerto Boyacá, debutó como profesional a los 16 años, el 11 de agosto de 2002, con la camiseta del Atlético Huila. Desde esa etapa temprana, el volante tuvo presente al combinado patrio, con el que disputó el Mundial sub-17 de 2003 en Finlandia, torneo en el que Colombia obtuvo un histórico tercer puesto.

Tres años después, Guarín formó parte del plantel que conquistó la medalla de oro en los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en Cartagena de Indias. Esa generación fue el punto de partida de una trayectoria que lo llevó a compartir camerino con jugadores de primer nivel durante su paso por el seleccionado mayor.

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Guarín también hizo parte de la generación que devolvió a Colombia a una Copa del Mundo en Brasil 2014, bajo la dirección de José Néstor Pékerman. En total, el exjugador vistió la camiseta nacional en 58 ocasiones, disputando una Copa del Mundo, una Copa América y una Copa Oro.

Su palmarés con la Selección y su opinión sobre la convocatoria

El exjugador participó en 3 Eliminatorias Conmebol y anotó 4 goles con la selección, 3 de ellos en amistosos y 1 oficial, marcado contra Venezuela el 11 de noviembre de 2011. Según su testimonio, ninguno de los clubes que defendió estuvo por encima del equipo nacional.

Guarín pasó por Boca Juniors de Argentina, FC Porto de Portugal, Inter de Milán de Italia, Saint-Étienne de Francia, Shanghái Shenhua de China y Vasco da Gama de Brasil, y cerró su carrera en Millonarios. Aun así, afirmó que la prioridad siempre fue la Selección, y señaló que en su momento tuvo que dejar a un lado su club por esa razón.

Sobre el llamado, el exfutbolista expresó que vestir la camiseta de Colombia no es algo que se dé cada ocho días. En sus palabras, reportadas por el medio, corresponder a ese llamado es una responsabilidad que recae en los propios jugadores.

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Su último partido oficial y el regreso de Jackson Martínez

Guarín disputó su último partido oficial con la Selección Colombia el 13 de octubre de 2015, cuando el equipo cayó 0-3 frente a Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias a Rusia 2018. Aquel día fue capitán del equipo dirigido por José Néstor Pékerman.

El exjugador admitió que alguna vez pensó en volver a jugar y que se preparó para ello, pero decidió descartar esa posibilidad. Hoy, según indicó, su interés está en la dirigencia y en la realización de eventos deportivos como el partido de leyendas entre España y Colombia.

Guarín también se refirió al caso de Jackson Martínez, quien logró volver a jugar después de 6 años de inactividad. El pasado 1 de noviembre, Jackson Martínez redebutó con el DIM y anotó el gol de la victoria contra Alianza Valledupar. Guarín expresó su alegría por ese regreso y lo describió como una gran persona que merece lo mejor, destacando que nunca se retiró y que se preparó cada día.