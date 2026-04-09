Friburgo vs Celta de Vigo: Dónde Ver el Partido de Europa League HOY

Descubre dónde y cuándo ver el emocionante partido entre Friburgo y Celta de Vigo en la Europa League. Detalles de transmisión, horarios, antecedentes y alineaciones probables.

Dónde Ver Friburgo vs Celta de Vigo por la Europa League : Detalles de Televisión y Streaming HOY EN VIVO. El emocionante encuentro entre el SC Freiburg y el Celta de Vigo, correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Europa League , promete ser un choque lleno de intensidad y estrategia.

El partido, programado para el jueves 9 de abril, se llevará a cabo a las 21:00 horas en España y a las 14:00 horas en Colombia, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de presenciar un duelo entre dos equipos con aspiraciones europeas. El Friburgo, en proceso de consolidación en el panorama continental, se enfrentará al Celta de Vigo, que busca recuperar el protagonismo en Europa tras un período de relativa ausencia en competiciones internacionales. La expectación es alta, ya que ambos equipos buscarán asegurar una ventaja en esta fase crucial de la Europa League. La transmisión del partido estará disponible a través de diversas plataformas. En España, los aficionados podrán seguir el encuentro en M+ Liga de Campeones 2 (Movistar Plus+ 61; Orange 117), M+ Liga de Campeones 3 (Movistar Plus+ 62; Orange 118) y M+ Liga de Campeones 4 (multi; Movistar Plus+ 180; Orange 119). Para los espectadores en Colombia y el resto de Sudamérica, se proporcionarán los horarios específicos de transmisión según cada país, asegurando que los seguidores no se pierdan este importante enfrentamiento. El partido se jugará en el Europa-Park Stadion, ubicado en Friburgo, Alemania. Este estadio, con una capacidad para más de 34,000 espectadores, es conocido por su ambiente compacto y vibrante, especialmente en las noches europeas. La atmósfera generada por la afición local promete añadir un componente adicional de emoción al partido. \El contexto histórico y los antecedentes de los equipos en la Europa League también son relevantes para entender la magnitud del enfrentamiento. El Friburgo solo ha tenido un encuentro previo contra un equipo español en la fase de grupos de la Europa League 2013-14, donde sufrió derrotas tanto en casa como fuera contra el Sevilla, con marcadores de 2-0 en ambos partidos. Esta experiencia representa uno de los pocos precedentes directos del club ante rivales de LaLiga en torneos continentales. El Celta de Vigo, por su parte, tiene un historial menos favorable contra equipos alemanes, con solo una victoria en seis partidos europeos importantes (2 empates y 3 derrotas). La única victoria se produjo contra el Stuttgart en febrero de 2001, en la antigua Copa de la UEFA, con un marcador de 2-1. Esta estadística subraya la dificultad histórica del Celta en sus enfrentamientos contra equipos alemanes y añade un elemento de incertidumbre al próximo partido. Los posibles alineaciones para el partido son las siguientes: Para el Friburgo, se espera que jueguen Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Christian Günter; Maximilian Eggestein, Johan Manzambi; Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki, Derry Scherhant e Igor Matanovic. Por otro lado, el Celta de Vigo podría alinear a Ionut Radu; Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Javi Rodríguez, Sergio Carreira; Ilaix Moriba, Joseph Aidoo, Hugo Sotelo; Williot Swedberg, Fer López y Borja Iglesias. Estas posibles formaciones reflejan las estrategias y las expectativas tácticas de ambos entrenadores para este crucial encuentro. \Además del emocionante partido entre el Friburgo y el Celta de Vigo, la cobertura informativa incluirá otros temas relevantes para los aficionados al fútbol internacional. Entre ellos, se mencionan las noticias sobre el posible fichaje de Jorge Carrascal por el Flamengo, un tema que genera expectación y análisis en el ámbito deportivo. Igualmente, se presentarán los resultados de los partidos de cuartos de final de la Champions League, incluyendo los encuentros del PSG, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, proporcionando una visión general del panorama europeo. Se informará sobre las fechas de los partidos de vuelta, permitiendo a los seguidores planificar y seguir la competición de manera completa. El enfoque en la Europa League, combinado con la cobertura de la Champions League y las noticias de fichajes, asegura que los aficionados estén al día con las últimas novedades del fútbol internacional. La información detallada sobre las plataformas de transmisión, el análisis de los equipos y la anticipación de los partidos de vuelta garantizan una cobertura completa y atractiva para los seguidores del deporte





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