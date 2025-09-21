Frustrada captura de 'Chimbo de Oro' en Meta: Comunidad impide operativo y facilita la fuga

Un operativo conjunto de la Fuerza Pública en el Meta para capturar a 'Chimbo de Oro', presunto coordinador logístico de un grupo disidente, se vio interrumpido por la intervención de la comunidad. Se investiga la posible complicidad de líderes comunitarios en la fuga del individuo.

En una operación conjunta llevada a cabo el 20 de septiembre de 2025, la Fuerza de Tarea Omega, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), intentó capturar a Oliver Lozano Serna, conocido bajo el alias 'Chimbo de Oro'. El operativo se desarrolló en la vereda La Samaria, perteneciente al municipio de La Macarena, en el departamento del Meta .

Sin embargo, la acción se vio frustrada por la intervención de un grupo de campesinos de la zona, quienes, según el comunicado oficial del Ejército Nacional, impidieron la captura del individuo. Entre los presentes, se identificaron personas vestidas con chalecos de la autodenominada Guardia Ambiental Campesina Losada-Guayabero. Esta interrupción permitió a 'Chimbo de Oro' escapar, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. \El Ejército Nacional ha confirmado que Oliver Lozano Serna es investigado por cargos graves, incluyendo reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, y tráfico y porte ilegal de armas de uso restringido y privativo de las Fuerzas Militares. Se le atribuye el rol de coordinador logístico de la estructura Éver Castro, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño. Desde esta posición, Lozano Serna presuntamente apoyaba las operaciones delictivas en la región sur del Meta, participando incluso en actividades relacionadas con el financiamiento de estas organizaciones criminales. El brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, expresó su rechazo a la intervención comunitaria que impidió la captura, y solicitó a la población permitir el desarrollo de las operaciones judiciales. En sus declaraciones, el general Marmolejo Cumbe enfatizó la importancia de que las autoridades puedan cumplir con sus funciones constitucionales para garantizar la seguridad y la tranquilidad en la región. Además, el Ejército advirtió sobre la posible participación de líderes comunitarios en actividades ilegales, informando a las autoridades judiciales competentes sobre esta situación. \Actualmente, la operación en La Macarena contra 'Chimbo de Oro' no ha tenido éxito en su captura, y las investigaciones continúan para determinar la presunta complicidad de actores comunitarios en su fuga. Este incidente resalta los desafíos que enfrenta la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de garantizar la aplicación de la ley en zonas con alta presencia de grupos armados ilegales. La situación en La Macarena pone de manifiesto la complejidad del conflicto y la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones para combatir la delincuencia y proteger a la población. Es crucial que se investigue a fondo la participación de individuos y grupos en la obstaculización de las operaciones judiciales, con el fin de llevar ante la justicia a todos los responsables. Otros incidentes recientes, como el trágico rescate de mineros en el Cauca, un accidente con soda cáustica en un colegio de Riohacha que afectó a 16 estudiantes y el decomiso de 900 medicamentos ilegales en Barranquilla, demuestran la diversidad de desafíos que enfrentan las autoridades en Colombia, desde desastres naturales y accidentes hasta la lucha contra la criminalidad en sus diversas formas





Meta

