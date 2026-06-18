Fuerte emergencia por lluvias en Segovia: deslizamientos y daños mantienen en alerta a las autoridades

Intensas lluvias en Segovia provocaron deslizamientos y afectaciones. Bomberos y organismos de socorro trabajan en coordinación con entidades de gestión del riesgo para atender la emergencia y proteger a la comunidad.

Las fuertes precipitaciones registradas durante la noche de este miércoles 17 de junio en el municipio de Segovia provocaron serias afectaciones en diferentes zonas, incluyendo deslizamientos de tierra y daños estructurales.

Los organismos de socorro y las autoridades locales se mantienen en alerta máxima, trabajando de manera articulada para atender las situaciones más críticas y evaluar el alcance de las afectaciones. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia anunció el fortalecimiento de su capacidad operativa mediante el despliegue de más personal en el territorio y la coordinación con las entidades del sistema de gestión del riesgo.

Las labores se desarrollan en estrecha colaboración con la Cruz Roja, la Administración Municipal, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y demás organismos de apoyo, con el propósito de brindar una atención integral, oportuna y eficiente a las comunidades afectadas. Los equipos de emergencia permanecen activos, realizando monitoreo permanente en las zonas de mayor afectación, priorizando la protección de la vida, la integridad y el bienestar de los habitantes.

El Cuerpo de Bomberos reiteró su compromiso de continuar trabajando para superar la emergencia, agradeció la solidaridad de la comunidad y pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones oficiales y reportar oportunamente cualquier emergencia. Esta situación ha generado preocupación en la población, especialmente en los barrios y sectores más vulnerables, donde las lluvias causaron mayores estragos. Las autoridades evalúan la necesidad de evacuar algunas familias y habilitar albergues temporales, mientras se restablecen las condiciones de normalidad en el municipio





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