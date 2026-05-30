Fuerte llamado de atención en la final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 por una servilleta con consejo

Durante la gran final del reality, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán reprendieron a Manuela Gómez por pasar una nota a Alejandro Estrada aconsejándole no dividir el premio si gana. El jefe del programa intervino para recordar que el premio es individual.

La gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se vive en la noche de este 29 de mayo con una gala cargada de emociones y un fuerte llamado de atención por parte del jefe del reality.

En el arranque del programa, los finalistas revivieron a través de un video los momentos más intensos de la competencia, recordando los poderes que estuvieron en juego y cómo se fueron tejiendo las alianzas y estrategias que definieron el rumbo del concurso. La tensión se sintió en el ambiente cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, siguiendo instrucciones del misterioso jefe, hicieron una pausa para abordar un incidente ocurrido durante el desayuno del jueves 28 de mayo.

En esa instancia, Manuela Gómez le entregó una servilleta con un mensaje escrito a Alejandro Estrada, hecho que quedó registrado por las cámaras del reality. Los conductores, con tono serio, pidieron a Manuela que revelara el contenido de la nota. Ella explicó que simplemente aconsejó a Estrada que, en caso de resultar ganador, no dividiera el premio económico con nadie.

Ante la explicación, Carla Giraldo intervino para recordar que el premio de la casa es individual y que no debe haber ningún tipo de repartición de bienes. Esta aclaración surgió porque Alejandro Estrada, si gana la tercera temporada, ha manifestado su intención de compartir un porcentaje con Tebi Bernal, su compañera y amiga dentro del programa.

El llamado de atención no tuvo consecuencias mayores, ya que el jefe consideró que la información no afectaba el curso de la final, pero sirvió para dejar claro que las reglas son estrictas. La noche continuó con la presentación de los familiares que llegaron al set para reencontrarse con los finalistas una vez que se conozca el veredicto definitivo. La expectativa es máxima entre los seguidores del reality, que han seguido cada paso de los participantes durante las últimas semanas.

La votación para elegir al ganador sigue abierta a través de los canales oficiales, y se espera que el resultado se anuncie en las próximas horas. Sin duda, esta edición de La Casa de los Famosos Colombia ha estado llena de giros y momentos polémicos, y la final no es la excepción. El incidente de la servilleta se suma a la lista de situaciones que han mantenido en vilo a la audiencia.

Ahora, solo queda esperar quién se llevará el gran premio y cómo reaccionarán los demás finalistas ante el veredicto. La transmisión en vivo sigue su curso, y los televidentes no se quieren perder ni un segundo de esta emocionante velada





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