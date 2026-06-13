Fuerte temblor en Colombia hoy 13 de junio de 2026: Sismo de magnitud 3.5 en Los Santos, Santander

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 3.5 con epicentro en Los Santos, Santander. El evento se registró a las 10:04 hora local con una profundidad de 156 km. No se reportan daños hasta el momento.

Un sismo de magnitud 3.5 sacudió el municipio de Los Santos, Santander , en la mañana del 13 de junio de 2026. Según el Servicio Geológico Colombia no ( SGC ), el evento ocurrió a las 10:04 hora local con una profundidad de 156 kilómetros.

El boletín actualizado del SGC indica que el temblor fue reportado por residentes de la zona, aunque no se han registrado daños materiales ni víctimas hasta el momento. Colombia es un país sísmicamente activo debido a la interacción de las placas tectónicas Nazca, Caribe y Sudamericana. Los Santos, ubicado en el departamento de Santander, es una de las regiones con mayor actividad sísmica del país, con frecuentes eventos de baja y media magnitud.

En las últimas 24 horas, el SGC ha emitido al menos seis boletines informando sobre sismos en diferentes regiones del territorio colombiano, algunos con magnitudes superiores a 3.0. El organismo utiliza una red de estaciones sismológicas distribuidas en todo el país para monitorear y registrar estos fenómenos. La profundidad del sismo de hoy, 156 km, se considera intermedia, lo que reduce el riesgo de daños en superficie.

Sin embargo, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir los protocolos de seguridad en caso de un movimiento telúrico más intenso. Ante la ocurrencia de un temblor, se aconseja conservar la calma, ubicarse en zonas seguras lejos de ventanas y objetos que puedan caer, y tener a mano un botiquín de emergencia.

Además, es útil contar con aplicaciones como la alerta de terremotos de Android, que utiliza el sistema ShakeAlert para detectar sismos y enviar notificaciones a los usuarios. Para activar esta función, los usuarios deben dirigirse a Seguridad y emergencia en los ajustes del dispositivo y activar las Alertas de terremotos. El SGC también ofrece información detallada a través de su página web y boletines periódicos.

Colombia se encuentra anillo de fuego del Pacífico, lo que explica la alta frecuencia de sismos en la región. Aunque la mayoría de los eventos son imperceptibles para la población, es fundamental estar preparados. La educación sísmica y la prevención son claves para minimizar riesgos. En caso de un sismo de mayor magnitud, las autoridades recomiendan tener un plan familiar de emergencia, identificar puntos de encuentro y asegurar los objetos pesados en el hogar.

La colaboración ciudadana, reportando sismos sentidos a través del sitio web del SGC, ayuda a mejorar la respuesta y el conocimiento sobre la actividad sísmica. Mantente informado con fuentes oficiales y evita difundir rumores. EL TIEMPO ofrece cobertura actualizada sobre estos eventos a través de su aplicación y boletines personalizados. Recibe las últimas noticias sobre sismos y otros temas de interés directamente en tu dispositivo. La seguridad es responsabilidad de todos





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