Fuerte terremoto en Boyacá, Colombia: epicentro, magnitud y profundidad

Un fuerte terremoto de magnitud 5.5 en la escala Richter se registró este domingo 24 de mayo de 2026 en Boyacá, Colombia. El epicentro se localizó a 6 kilómetros de Moniquirá. La entidad ha habilitado una herramienta para que los ciudadanos reporten si sintieron el sismo. Según los datos recopilados, el movimiento fue percibido con fuerza en esta zona del país. Google utiliza el sistema 'ShakeAlert', una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos. La aplicación analiza datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastresse aconseja mantener la calma y protegerse en zonas estructuralmente seguras, como debajo de un escritorio o cerca de una columna, evitando permanecer cerca de puertas, ventanas o elementos que puedan desprenderse. Recuerde no utilizar ascensores, evite correr o empujar a otros y manténgase alejado de objetos peligrosos.

Un fuerte terremoto de magnitud 5.5 en la escala Richter se registró este domingo 24 de mayo de 2026 en Boyacá , Colombia . El epicentro se localizó a 6 kilómetros de Moniquirá.

La entidad ha habilitado una herramienta para que los ciudadanos reporten si sintieron el sismo. Según los datos recopilados, el movimiento fue percibido con fuerza en esta zona del país. Google utiliza el sistema 'ShakeAlert', una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos. La aplicación analiza datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastresse aconseja mantener la calma y protegerse en zonas estructuralmente seguras, como debajo de un escritorio o cerca de una columna, evitando permanecer cerca de puertas, ventanas o elementos que puedan desprenderse. Recuerde no utilizar ascensores, evite correr o empujar a otros y manténgase alejado de objetos peligrosos





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terremoto Boyacá Colombia Epicentro Magnitud Profundidad Reportar Sismo Shakealert Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Millonarios vs. Boyacá Chicó: siga el minuto a minuto de la CopaSiga el minuto a minuto del partido Millonarios vs. Boyacá Chicó por la Copa. El equipo embajador busca consolidar su liderato y preparar la Sudamericana.

Read more »

Noticias en Español: Evolución de Sinuano Noche y figuras nocturnas en ColomñoLa noche de este sábado 23 de mayo de 2026 se caracteriza por un ambiente optimista y expectante en las diferentes regiones de Colombia, con ciudades activas y un movimiento fuerte entre los jugadores. Sinuano Noche, uno de los juegos de Quinta Balota ms seguidos, resurge y genera fuerte conexión con millones de colombianos. La mix media entre expectativa, entretenimiento y emocin ayuda a explicar el fuerte sostenimiento de estas jornadas nocturnas.

Read more »

Lotería de Boyacá mantiene su fuerza en Colombia durante décadas: clavesEste sorteo histórico, preferido por miles de colombianos, presenta un impresionante premio anual. Además, recomienda revisar cuidadosamente el estado físico del billete o colilla oficial para reclamar el premio

Read more »

Fuerte terremoto en Boyacá, Colombia: epicentro, magnitud y profundidadUn fuerte terremoto de magnitud 5.5 en la escala Richter se registró este domingo 24 de mayo de 2026 en Boyacá, Colombia. El epicentro se localizó a 6 kilómetros de Moniquirá. La entidad ha habilitado una herramienta para que los ciudadanos reporten si sintieron el sismo. Según los datos recopilados, el movimiento fue percibido con fuerza en esta zona del país. Google utiliza el sistema 'ShakeAlert', una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos. La aplicación analiza datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastresse aconseja mantener la calma y protegerse en zonas estructuralmente seguras, como debajo de un escritorio o cerca de una columna, evitando permanecer cerca de puertas, ventanas o elementos que puedan desprenderse. Recuerde no utilizar ascensores, evite correr o empujar a otros y manténgase alejado de objetos peligrosos.

Read more »