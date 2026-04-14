Fuerte tiroteo en Usaquén: Ataque sicarial deja seis heridos en el norte de Bogotá

Un ataque sicarial en Usaquén, Bogotá, desató un tiroteo que dejó seis heridos, incluyendo transeúntes y el objetivo del ataque. La Policía investiga los hechos y descarta inicialmente el robo como motivo. Además, se reportó otro tiroteo en el CAN relacionado con un robo.

En la tarde del lunes 13 de abril se produjo un intenso tiroteo en el norte de Bogotá , específicamente en la calle 156 con carrera 7H, en la localidad de Usaquén . Los videos grabados por testigos del barrio Barrancas capturaron un intercambio de disparos y la imagen de un hombre aparentemente refugiado detrás de una camioneta estacionada. Inicialmente se especuló sobre un posible intento de robo a un establecimiento comercial cercano, pero la Policía de Bogotá aclaró que las investigaciones apuntan a un ataque sicarial .

Según las autoridades, seis personas resultaron heridas en el incidente, incluyendo cuatro transeúntes, la persona que era el objetivo del ataque y el agresor. El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, explicó a Citytv de la Casa Editorial EL TIEMPO que los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde. Un sicario intentó atacar a un hombre que llegaba a la zona en una camioneta verde con matrícula CYL060. La víctima reaccionó para defenderse, lo que desencadenó el tiroteo. 'Esta persona reacciona. Saca un arma de fuego y hay un intercambio de disparos', detalló el comandante Cristancho.

En el enfrentamiento resultaron heridas cuatro personas que pasaban por el lugar, entre ellas un menor de ocho años. Los heridos fueron trasladados a un centro médico y su estado de salud es estable, según el comandante. Tanto la víctima como el atacante están recibiendo atención médica y se encuentran en cirugía. Un video difundido por Citytv reveló el momento exacto del ataque, a las 6:10 p. m. Se observa a la víctima abriendo la puerta trasera de su camioneta y revisando su celular cuando un hombre armado con una chaqueta negra y una gorra se le acercó por la espalda.

La víctima logró empujar al agresor y, rápidamente, sacó un arma de fuego de su pantalón y la usó contra los sicarios. El hombre disparó varias veces e impactó a uno de sus atacantes. Los videos muestran que, además del primer agresor, otros dos individuos armados llegaron corriendo al lugar tras los disparos. Uno vestía una chaqueta roja y otro una chaqueta negra con gorra blanca. Ambos escaparon durante el tiroteo.

El comandante de la Policía indicó que se están recopilando las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar el número de atacantes y el vehículo en el que se movilizaban. 'Parece que hay otras personas. Vamos a designar un grupo de Policía Judicial, de inteligencia, para determinar los móviles, los antecedentes y las razones del atentado sicarial', explicó Cristancho a Citytv. El comandante también afirmó que la víctima no había reportado amenazas ni extorsiones. 'Se descarta el hurto y la extorsión', afirmó.

Este incidente en Usaquén fue el segundo tiroteo registrado en Bogotá ese día. Anteriormente, se reportó un tiroteo en el Centro Administrativo Nacional (CAN) donde dos hombres armados robaron a una mujer. Los delincuentes le robaron el celular sobre las 9:30 a. m. La rápida respuesta de los policías que estaban en la zona permitió la captura inmediata de los ladrones. Uno de ellos resultó herido en una pierna y fue llevado a un centro médico. Las autoridades informaron que uno de los delincuentes tenía una pulsera electrónica y cumplía una condena de seis años por hurto, bajo arresto domiciliario.





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tiroteo Usaquén Ataque Sicarial Bogotá Heridos Violencia Seguridad Delincuencia Robo CAN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Balacera en Bogotá: Policías frustran robo en el CAN tras fuerte intercambio de disparosEl pánico se apoderó del sector administrativo de Bogotá luego de un intercambio de disparos que neutralizó a dos delincuentes en moto.

Read more »

Justicia ordena cárcel para implicados en ataque contra joven en BogotáUna jueza de control de garantías decretó medida de aseguramiento en centro carcelario para cinco personas involucradas en el ataque contra Juan Felipe Rincón Morales en Bogotá. La decisión se basa en la gravedad de los hechos, la premeditación del ataque y los intentos de obstruir la investigación.

Read more »

Balacera genera pánico en Usaquén, BogotáUn tiroteo ocurrido el lunes 13 de abril en la calle 156 con carrera 7H, en Usaquén, Bogotá, causó pánico. Testigos grabaron a un hombre armado, con posibles comunicaciones remotas. La Policía desplegó un operativo. No hay reporte oficial de heridos o capturas. La zona está acordonada mientras se investiga.

Read more »

Balacera en Usaquén: Ataque sicarial deja seis heridos en el norte de BogotáUn tiroteo en la calle 156 con carrera 7H, en Usaquén, Bogotá, dejó seis heridos, incluyendo el atacante y un menor de edad. Inicialmente se pensó en un intento de hurto, pero la policía investiga un ataque sicarial contra un hombre que llegaba en camioneta. El comandante de la policía confirmó el intercambio de disparos.

Read more »

Balacera en Usaquén deja cuatro civiles heridos tras un intento de sicariato en BogotáEl Brigadier General Giovanni Cristancho confirmó que unidades de inteligencia buscan a los responsables del caos.

Read more »

Video del momento exacto cuando se desató fuerte balacera tras intento de sicariato en Usaquén, en el norte de Bogotá: 'Reaccionó y sacó un arma'Una nueva balacera se registró en la tarde de este lunes 13 de abril en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, en medio de un intento de sicariato que dejó seis personas heridas. Se trató del segundo tiroteo en menos de 24 horas en Bogotá, tras los disparos registrados en la mañana en el sector del CAN durante un atraco.

Read more »