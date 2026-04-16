Fuertes Cuestionamientos al Nombramiento del Nuevo Superintendente de Salud y al Interventor de Nueva EPS

Expertos, pacientes y gremios científicos rechazan la designación de Daniel Quintero como Superintendente de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, advirtiendo riesgos técnicos y de transparencia, y la presunta falta de experiencia e investigaciones por corrupción.

El nombramiento de Daniel Quintero Calle como el nuevo Superintendente Nacional de Salud ha desatado un torbellino de críticas y cuestionamientos desde diversos frentes del sistema sanitario colombiano. Expertos en la materia, agrupaciones de pacientes y gremios científicos han alzado sus voces de forma unánime, advirtiendo sobre los potenciales riesgos que estas designaciones implican para la rigurosidad técnica en la gestión del sector y para la necesaria transparencia en sus operaciones.

La Asociación Colombiana de Atención Primaria en Salud (ACAS), por ejemplo, ha manifestado su rotundo rechazo a la designación de Quintero Calle como Superintendente de Salud, así como a la de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS. Según un documento emanado de la propia Superintendencia de Salud, se concluye que Jorge Iván Ospina carece de la experiencia requerida para asumir el rol de interventor en la Nueva EPS, una situación que, a juicio de la ACAS, no solo compromete la eficiencia de la intervención sino que además pone en entredicho el correcto ejercicio del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. El médico intensivista y presidente de la ACAS, Agamenón Quintero, enfatizó la gravedad de la situación: La crisis de la salud que cobra vidas, cierra servicios, afecta el suministro de medicamentos, debilita la sostenibilidad del sistema, atenta contra el talento humano en salud, exige personas competentes para buscar una solución. El gremio ha reiterado que ambos funcionarios designados no poseen el perfil idóneo para liderar cargos de tal envergadura y, adicionalmente, se ha señalado la presunta existencia de procesos penales en curso contra ellos por casos de corrupción, algunos de los cuales se encuentran en etapa de juicio. El comunicado del gremio subraya: La crisis del sistema de salud, que ya afecta el suministro de medicamentos, el cierre de servicios y la sostenibilidad financiera, exige personas altamente competentes. Ante este panorama, las sociedades científicas se han unido en un llamado al Gobierno Nacional para que exponga públicamente las justificaciones detrás de estos nombramientos y solicitan su revocatoria inmediata, argumentando que las decisiones tomadas podrían poner en jaque tanto la estabilidad financiera del sistema sanitario como el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos. La interrogante sobre la idoneidad de Daniel Quintero para asumir la Supersalud y si esto podría implicar un respaldo forzado a la candidatura de Roy Barreras, añade una capa adicional de complejidad a la situación. El presidente de la ACAS recalcó la urgencia de la situación: Solicitamos al señor Presidente y al señor Ministro de Salud, poner la cara, explicar al país las razones de estos nombramientos y su revocatoria inmediata. El director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán, por su parte, expresó su preocupación al señalar que el perfil del funcionario designado para la Superintendencia no se alinea con las exigencias intrínsecas del cargo, mencionando específicamente la falta de experiencia en regulación, supervisión y control de riesgos, elementos cruciales para el adecuado desempeño de sus funciones. Galán advirtió que este nombramiento no presagia los mejores resultados ni genera expectativas positivas en términos de gestión. A estas voces de carácter técnico se han sumado las de organizaciones sociales. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, lanzó fuertes críticas dirigidas al Gobierno Nacional y cuestionó directamente la actuación del presidente Gustavo Petro. Silva exteriorizó su consternación ante lo que percibe como una recurrente toma de decisiones polémicas en el ámbito de la salud. De manera particular, censuró la designación de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, haciendo hincapié en que este enfrenta múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción, lo cual, según el vocero, genera una mayor desconfianza en las decisiones gubernamentales. La Superintendencia de Salud había advertido previamente sobre la ilegalidad de la prórroga de la intervención a la Nueva EPS, indicando que el Gobierno no había atendido sus recomendaciones. Adicionalmente, un informe de la misma Superintendencia concluyó que Jorge Iván Ospina carece de la experiencia suficiente para ejercer como interventor de la Nueva EPS, hallazgos que la Procuraduría se ha comprometido a revisar. La controversia se agudiza, dado que la Supersalud identificó irregularidades en la intervención del Gobierno en la Nueva EPS, incluyendo la designación de Ospina. Paralelamente, se discuten otros temas de interés nacional, como el posible aumento de la tasa de interés del FNA por inflación, el plan de Avianca para expandir su flota, y declaraciones de figuras políticas como Claudia López sobre el futuro electoral del país y la polarización. El propio Ospina defendió su posición ante los cuestionamientos, manifestando: Denme un chance, porque de esto yo sé. La situación en la Nueva EPS ha generado un debate sobre la intervención gubernamental y la idoneidad de sus responsables, poniendo en tela de juicio la capacidad del Estado para gestionar eficazmente servicios esenciales como la salud. La confianza pública en las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los ciudadanos se ve seriamente afectada por este tipo de designaciones, que parecen priorizar criterios ajenos a la experiencia y la probidad. La complejidad del sistema de salud colombiano, sumada a la preexistente crisis, demanda liderazgo competente y ético, elementos que, según los críticos, brillan por su ausencia en las recientes decisiones del gobierno





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