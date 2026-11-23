Lluvias torrenciales en Bogotá el 23 de noviembre desplazaron escombros del Metro y causaron encharcamientos graves, afectando la movilidad en Suba, Usaquén y Chapinero.

Una intensa y prolongada tormenta afectó a la capital colombiana el lunes 23 de noviembre, transformando las calles de Bogotá en corrientes de agua violentas que arrastraron tuberías, cajas metálicas, sillas e incluso un baño portátil. La fuerza de las precipitaciones dejó como testigo la calle 37 con avenida Caracas, zona de construcción del Metro de Bogotá, donde los materiales de obra fueron desplazados por las corrientes.

Impacto del aguacero en zona de Metro

Las imágenes circulares en redes sociales evidenciaron cómo la fuerza del agua movilizó diversos elementos de construcción en el sector de la calle 37 con avenida Caracas. Estos videos, que generaron gran preocupación, muestran objetos utilizados para las obras del Metro de Bogotá flotando y siendo arrastrados por el flujo pluvial intenso.

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Efectos en localidades y movilidad

Las autoridades confirmaron precipitaciones en Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito durante la tarde del lunes 23 de noviembre. Estos encharcamientos generaron complicaciones mayores para los conductores y peatones que intentaban desplazarse por la ciudad.

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Emergencias y recomendaciones oficiales

La Alcaldía de Bogotá reportó obstrucciones en corredores viales como la carrera 15 con carrera 85, la calle 85 con carrera 7, la carrera 7 con calle 67 y la carrera 7 con calle 78. En la avenida Circunvalar con calle 78, el paso norte-sur quedó en un solo carril tras la caída de un árbol, mientras los bomberos realizaban labores de tronzado.

Consecuencias en el sistema de transporte

El sistema de transporte público sufrió interrupciones significativas, con desvíos zonales y duales reportados por TransMilenio a las 2:22 p.m. en la calle 72 con carrera 10. Adicionalmente, la avenida Caracas Centro presentó alta congestión y retrasos en los servicios troncales que transitaban en ambos sentidos debido a las condiciones climáticas adversas.