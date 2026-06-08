Fuertes lluvias provocan inundaciones en Villavicencio; comunidad de Kirplas denuncia falta de alcantarillado

Las intensas precipitaciones en Villavicencio causan crecientes súbitas e inundaciones en varios sectores. El barrio Kirpas, sin alcantarillado, sufre anegaciones recurrentes. Autoridades mantienen alerta y monitorean afluentes.

Las intensas lluvias que han azotado a Villavicencio en las últimas horas han provocado crecientes súbitas e inundaciones en varios sectores de la ciudad, especialmente en los afluentes urbanos y zonas residenciales cercanas.

Los organismos de emergencia se mantienen en alerta permanente debido al aumento significativo de los caudales en quebradas y ríos que atraviesan la capital del Meta. Según reportes oficiales, las precipitaciones han sido particularmente fuertes en la zona oriental de la ciudad, donde la escorrentía superficial ha generado acumulaciones de agua en vías principales y secundarias, afectando la movilidad de vehículos y peatones.

Las autoridades locales han recomendado a la población extremar las precauciones, evitar transitar por áreas inundadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Gestión del Riesgo. Uno de los barrios más afectados por esta situación es el sector de Kirpas, donde la comunidad ha denunciado que la falta de un sistema de alcantarillado adecuado provoca inundaciones recurrentes cada vez que llueve con intensidad.

Los residentes señalan que el agua ingresa a sus viviendas y genera daños materiales considerables, además de crear condiciones insalubres por el estancamiento del agua. A pesar de las múltiples solicitudes realizadas ante las autoridades municipales, la problemática persiste y se agrava con cada temporada invernal.

Los vecinos han solicitado una reunión urgente con la Oficina de Gestión del Riesgo para encontrar soluciones definitivas que mitiguen los impactos de las lluvias y protejan a las familias que viven en la zona. Organismos de socorro como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos han desplegado equipos de monitoreo y atención en los puntos críticos identificados.

Se ha establecido un puesto de mando unificado para coordinar las acciones de respuesta y evaluar la evolución de las condiciones climáticas. Las previsiones meteorológicas indican que las lluvias podrían continuar en los próximos días, lo que mantiene en vilo a la comunidad. Las autoridades recuerdan que es fundamental no arrojar basura a las calles ni obstruir los desagües, ya que esto contribuye a empeorar las inundaciones.

Además, se ha habilitado una línea telefónica para recibir reportes de emergencias y brindar asistencia a quienes lo necesiten. La situación sigue siendo monitoreada con especial atención en las cuencas de los ríos Guatiquía y Ocoa, cuyo nivel ha aumentado considerablemente





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inundaciones Villavicencio Lluvias Alcantarillado Emergencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuevo viaje oficial: más de 210 personas irán a conferencia en Suiza por nuevo decreto del GobiernoEl decreto fue autorizado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la canciller Rosa Villavicencio.

Read more »

Actriz de 'Las muñecas de la mafia' rompió el silencio de cara a las eleccionesLa reconocida actriz Antónella Petro habló sobre sus valores no negociables y su postura en las elecciones presidenciales.

Read more »

Policía Nacional reporta normalidad en carreteras pero expresa preocupación por motociclistasLa Policía Nacional reportó normalidad en las principales carreteras del país durante el puente festivo, pero expresó su preocupación por el alto número de motociclistas que pierden la vida en accidentes de tránsito. Las autoridades reiteraron su preocupación por las cifras de siniestralidad que involucran a motociclistas. El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Yair Alonso Parra Archila, aseguró en entrevista que las carreteras del país registran un comportamiento estable y que los principales corredores viales de salida de Bogotá mantienen una movilidad fluida. Se movilizaron cerca de 140.000 vehículos en Bogotá, 850.000 en Cundinamarca y más de un millón en todo el territorio nacional. Para este sábado, las autoridades esperan que continúe el alto flujo vehicular en las diferentes carreteras del país. Respecto a la vía al Llano, uno de los corredores con mayor tránsito durante los puentes festivos, el coronel Parra señaló que la movilidad transcurre con normalidad luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas días atrás. El próximo lunes se implementará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. El principal llamado de las autoridades estuvo dirigido a los motociclistas. El director de Tránsito advirtió que este grupo continúa siendo el más afectado por los siniestros viales en Colombia. El 66 % de las víctimas fatales en accidentes de tránsito durante lo corrido de 2026 corresponden a conductores o acompañantes de motocicleta. Por esta razón, la Policía lanzó la campaña 'No más excusas en la vía', con la que busca promover el uso adecuado del casco, el respeto por los límites de velocidad y el cumplimiento de las normas de tránsito. Se recomienda planear sus desplazamientos con anticipación, consultar el estado de las vías y atender las indicaciones de los organismos.

Read more »

Tragedia en Ocaña: derrumbe de vivienda deja un muerto y cinco heridosLas fuertes lluvias originaron emergencias en diversos barrios de Ocaña.

Read more »