La Fuerza Aérea del Perú confirma el choque de una aeronave en el VRAEM durante misión de rescate. El incidente deja 8 muertos entre pilotos y soldados.

El Comando Especial VRAEM de las Fuerzas Armadas del Perú ha confirmado oficialmente el siniestro de una aeronave militar en la cuenca cocalera más extensa del país andino. La tragedia ocurrió durante una misión destinada a extraer una patrulla militar de una zona convulsa, dejando un saldo de ocho muertos entre efectivos de la Fuerza Aérea y del Ejército.

Identificación de las víctimas mortales

La lista de fallecidos incluye al capitán Bruno Rivas, quien formaba parte de la tripulación encargada del operativo aéreo. Junto a él, sucumbieron tres miembros de la Fuerza Aérea y tres soldados del Ejército del Perú en el accidente. Las víctimas de la fuerza aérea incluyen a los suboficiales de primera Jorge Evanan y Franklin Odar, así como a los suboficiales de segunda Luis Alcántara y Marcos Palomino.

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Detalles del accidente en zona montañosa

La aeronave siniestrada, identificada como el FAP-614, se estrelló en una zona rural del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocida por sus siglas VRAEM. Este territorio pertenece a la región andina de Ayacucho, en el sur del país. El accidente ocurrió en un área montañosa de difícil acceso, similar a la región de Arequipa donde el FAP-614 chocó previamente en febrero bajo condiciones de intensa niebla.

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Riesgos operativos y contexto de seguridad

La misión se desarrollaba en una de las zonas más inestables del Perú, controlada históricamente por la organización maoísta fundada por el fallecido Abimael Guzmán. Este grupo participó en el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, el cual dejó aproximadamente 69.000 víctimas según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El VRAEM comprende territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, caracterizados por su selva montañosa y alta actividad narcotraficante.