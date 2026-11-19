Fuerza Aeroespacial y Policía ejecutan operación en Tarapacá, Amazonas. Neutralizan 29 dragones y afectaciones millonarias a frentes armados Jonier Arenas y Carolina Ramírez.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional llevaron a cabo la operación Amazonas Libre III en la zona rural de Tarapacá, departamento del Amazonas. Las fuerzas de seguridad destruyeron 29 dragones brasileños utilizados para la minería ilegal sobre el río Puré. Esta acción conjunta representa un golpe significativo contra las economías ilícitas en la región fronteriza del sur del país.

Detalle de los equipos intervenidos y su valor

Durante la operación, las autoridades incautaron y destruyeron una amplia gama de maquinaria especializada. Se registraron 29 dragones de fabricación brasileña, 40 motores industriales y 68 motores a gasolina. También fueron retirados 61 motobombas y 26 equipos de soldadura de la zona afectada.

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Además de la maquinaria pesada, se aseguraron dos armas de fuego y 700 gramos de mercurio. Estos elementos eran esenciales para el proceso de extracción y procesamiento del mineral en la selva amazónica. La presencia de mercurio representa un riesgo ambiental grave para el ecosistema local.

Impacto económico en frentes armados ilegales

Los equipos intervenidos tenían una capacidad de extracción conjunta de hasta 108 kilogramos de oro al mes. El valor estimado de esta maquinaria asciende a cerca de 45.600 millones de pesos. Para las redes criminales, las pérdidas totales se calculan en 62.090 millones de pesos.

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Este operativo afecta directamente las finanzas de los frentes Jonier Arenas y Carolina Ramírez. Estos grupos recibían aproximadamente 6.800 millones de pesos mensuales provenientes de la minería ilegal en la zona. La interrupción de la cadena logística debilita sus actividades financieras en el sur del territorio nacional.

Colaboración institucional y protección ambiental

La misión contó con la articulación de las direcciones de Carabineros y de Antinarcóticos de la Policía Nacional. También se contó con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación durante los tres días de operación. El objetivo fue neutralizar la infraestructura criminal en el área de influencia del Grupo Aéreo del Amazonas.

La minería ilegal altera el cauce de las fuentes hídricas y aumenta la sedimentación en los ríos. Esta práctica destruye el hábitat de especies emblemáticas de la Amazonía colombiana. El uso de mercurio contamina el agua y se acumula en los peces, generando riesgos para la fauna y las comunidades locales.

Futuras estrategias satelitales y vigilancia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que fortalecerá la obtención de imágenes satelitales georreferenciadas. Esta información es clave para la toma de decisiones y el desarrollo de nuevas operaciones. Se mantendrán acciones contra la minería ilegal en distintas regiones del país mediante operaciones conjuntas.