El movimiento político Fuerza Ciudadana aprobó por unanimidad su Convención Nacional de Refundación para el primer trimestre de 2027, tras un seminario en Santa Marta.

El movimiento político Fuerza Ciudadana anunció este jueves 26 de noviembre que llevará a cabo su Convención Nacional de Refundación durante el primer trimestre de 2027. Esta decisión estratégica busca reestructurar la organización y consolidar su presencia territorial en todo el país, estableciendo un nuevo rumbo para la colectividad en el escenario político colombiano.

Aprobación Unánime y Contexto del Evento

La resolución fue aprobada por unanimidad por más de 1.300 militantes y delegados provenientes de diversos departamentos del territorio nacional. Este mandato surge directamente del cierre del Seminario de Refundación, el cual se realizó los días 21 y 22 de noviembre en la capital del Magdalena, Santa Marta. El evento contó con la presencia de voceros clave de la organización, quienes presentaron las líneas maestras de la futura reorganización política.

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Líderes y Mecanismos de Transformación Interna

La asamblea fue presidida por figuras destacadas del movimiento, incluyendo a la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, el concejal Wiston Vargas, y el edil de la Localidad 1, Carlos Villalobos. También participaron activamente la activista social Melissa Suárez y el integrante del movimiento, Fabián Bolaño. La organización estableció que su proceso de reorganización internal responderá estrictamente al mandato de volver a estar al lado de la gente, enfocándose en cuatro ejes fundamentales: la Revolución de la Equidad, la Revolución de la Productividad, la Revolución Ambiental y la Revolución Popular.

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Diagnóstico Político y Perspectivas Internacionales

Los voceros precisaron que esta refundación constituye un ejercicio profundo de autocrítica sobre la gestión de sus gobiernos, el funcionamiento de su estructura interna y la conducta de sus cuadros políticos frente a las expectativas ciudadanas. Para contextualizar los desafíos democráticos de Colombia, el seminario incluyó un panel de análisis sobre el panorama de la izquierda en Europa, Cataluña, Estados Unidos y Bahía, Brasil. Expertos como Sergi Sabrià, Tássio Brito, Ignasi Centelles y Eduardo Segura explicaron cómo los movimientos progresistas pueden gobernar bajo persecución y renovar la política desde las regiones.

Defensa de Carlos Caicedo y Futuro Electoral

La agenda del encuentro incluyó un firme pronunciamiento de respaldo político hacia el líder de la colectividad, Carlos Caicedo. Las delegaciones rechazaron abiertamente la persecución judicial en su contra y ratificaron que los procesos legales no detendrán la proyección nacional del proyecto político surgido en el Caribe colombiano. Durante una rueda de prensa, los voceros enfatizaron que las conclusiones de las mesas de trabajo del seminario servirán como insumo principal para sentar las bases estatutarias y políticas en la convención de 2027.